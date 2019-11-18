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ГСБЭП на заметку. Новые точки нелегального ГСМ (адреса)

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- Виктория Гунгер
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Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями активно ведет работу по выявлению точек нелегального сбыта горюче-смазочных материалов. Однако на данный момент их территории Чуйской области остается немало. В Бишкеке подобные "АЗС на бордюрах" значительно поубавились. А вот в Токмаке и Кара-Балте, напротив, рынок нелегального топлива процветает.

После последней публикации в редакцию VB.KG граждане стали активно присылать фотографии и адреса подобных пунктов сбыта ГСМ. По их словам, многие из них практически превратились в стационарные. А одна из подобных "заправок на колесах" и вовсе расположилась напротив дома, где в прошлом году был пожар…

Согласно информации читателей, в Чуйской области топливо продают на трассе Бишкек-Токмак от магазина "Народный" до пересечения улиц Джантаева и Заводская, а также у железнодорожного переезда. При выезде с Токмака в сторону столицы - рядом с Автовокзалом. В селе "Чуй" на пересечении улиц Ибраимова и Покровская, Советская и Новая, а также в районе улицы Чайная и Чуйской больницы.

Реализуется топливо и в городе Кара-Балта по улице Джайыл-Баатыр, около ярмарки, по улице Садовая, около рынка "Курулуш", по улице Джайыл-Баатыр за кафе "Жылдызкан".

В селе Новониколаевка - по улице Энгельса, 30.

Жители Бишкеке прислали в редакцию две точки сбыта ГСМ – на пересечении улиц Кустанайская и Профсоюзная - конечная маршрута №164, а также по улице Дэн-Сяопина.

Надеемся, что ГСБЭП вновь отреагирует на пришедшие в адрес редакции фотофакты и устранит опасные точки реализации контрабандного топлива.

Напомним, Финполиция недавно активизировала работу на пресечение незаконного оборота ГСМ и предотвращению его дальнейшей реализации через сомнительные точки сбыта: дворы, пункты замены масел, склады по всей территории Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/383328
Теги:
торговля, ГСМ, ГСБЭП, Кыргызстан
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