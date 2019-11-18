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Торобай Зулпукаров: Сказать, что я не знаю Сопокова было бы не по-мужски

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров подтвердил, что сын экс Генколсула КР в Стамбуле Эркина Сопокова Азамат, действительно, работал его помощником. Об этом он сообщил сайту racurs.kg.

В интервью депутат отмечает, что Азамат ранее работал в секретариате Социал-демократической партии, потом стал его помощником. После скандала с его отцом он написал заявление об увольнении.

Кроме того, Торобой Зулпукаров прокомментировал свое знакомство с Эркином Сопоковым.

- Я близко знал тестя Эркина Сопокова акына Эгемберди Эрматова. Одно время мы вместе были депутатами ЖК. Поэтому сказать, что я не знаю Эркина Сопокова было бы не по-мужски, - отметил в интервью изданию Зулпукаров.

Отметим, Эркин Сопоков был уволен с поста Генерального консула КР в Стамбуле после того, как его автомобиль с дипломатическими номерами был найден на месте убийства гражданина КНР Айеркена Саймаити, ключи от авто лежали в кармане убитого.

Личность самого Сопокова связывают с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым из-за того, что он начинал свою карьеру в качестве водителя на заводе экс-президента "Кыргызавтомаш". После 2010 года Сопоков занимал высокие посты в Налоговой службе и в администрации президента, а потом был назначен консулом в Стамбуле.

В социальных сетях сообщили, что его сын Азамат является помощником депутата Зулпукарова, ранее он работал в ГКНБ, но был уволен.

Убийство Саймаити, а также роль Сопокова в нем сейчас выясняет турецкая полиция, также в Стамбул отправилась комиссия из Кыргызстана, которая разбирается в этом деле.


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URL: https://www.vb.kg/383330
Теги:
Торобай Зулпукаров, Эгемберди Эрматов, Турция, Кыргызстан
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