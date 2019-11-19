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Кыргызстанцы в РФ отдали дань памяти героям-панфиловцам

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- Евгений Денисенко
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Cотрудники посольства КР в РФ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине легендарного подвига воинов 316-й стрелковой дивизии (в дальнейшем – 8-й Гвардейской) под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.

Эти мероприятия были организованы властями и жителями Волоколамского городского округа Московской области, на территории которого осенью 1941 года проходила передовая линия обороны Москвы.

Вместе с волоколамцами кыргызские дипломаты возложили цветы к установленному у разъезда Дубосеково мемориальному комплексу памяти героев-панфиловцев, к их братской могиле, расположенной в деревне Нелидово под Волоколамском, посетили находящийся здесь же музей панфиловцев, приняли участие в торжественном митинге.

В числе участников были внучка генерала Панфилова Айгуль Байкадамова, члены общественного объединения "Международное панфиловское движение", представители Петровского муниципального района Саратовской области, откуда родом Иван Панфилов, и другие. Собравшиеся вспоминали, что под командованием Панфилова - на тот момент военного комиссара Киргизской ССР - формировалась в июле – августе 1941-го эта дивизия, костяк которой составили уроженцы Кыргызстана и Казахстана. Наибольшую известность получили 28 ее бойцов, которые 16 ноября в ходе четырехчасового боя уничтожили 18 вражеских танков.

"Собравшиеся были едины в том, что многонациональное воинское соединение Панфилова, противостоявшее фашистскому агрессору, является ярким примером единения братских народов. А роль панфиловского движения важна для воспитания молодых поколений в духе патриотизма", - подчеркнули в посольстве КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/383346
Теги:
ВОВ, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан
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