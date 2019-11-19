Активисты потребовали отправить руководство ГКНБ в отставку

Активисты запустили петицию в интернете и собирают подписи граждан с требованием отправить в отставку руководство ГКНБ. Накануне вечером, 18 ноября, Динара Ошурахунова, Рита Карасартова, Бурул Макенбаева, Гульнара Джурабаева распространили текст своего обращения.

В частности, они обеспокоены новостями в СМИ о краже 200 тысяч долларов, которые хранились в ГКНБ в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о коррупции. Сообщается, что деньги взял следователь и проиграл их в подпольном казино.

"Пропавшие доллары были вещественным доказательством в деле о взятке. Получателем взятки был начальник Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры. При этом скандальное дело по коррупции в Генпрокуратуре засекречено, а суд хочет продолжить заседание, не слушая требований адвокатов, что украденные вещественные доказательства важны для выяснения обстоятельств.

Это всего один случай, который стал известен общественности. При этом бюджет ГКНБ закрыт даже для ЖК КР", - говорится в сообщении.

Кроме того, активисты напоминают и о других громких скандалах, связанных с представителями силовиков:

Убийство прокурора Баткенской области на охоте с коллегами. Они проходят в деле как свидетели, а не как подозреваемые, а сам процесс, по заявлению наблюдателей, идет с нарушениями.

Убийство гражданина Китая Саймаити, который возможно причастен в пособничестве вывода денег из Кыргызстана. Есть сообщения, что убитый имел фальшивый кыргызский паспорт, который, возможно, ему помог получить аким района. Он был объявлен в розыск. На месте убийства Саймаити обнаружен автомобиль, который принадлежал консулу Кыргызской Республики в Турции. А теперь стало известно, что Саймаити был знаком с консулом и ездил на консульском авто.

Пропажа 20 уголовных дел в ГУВД

Следователь ГСИН вымогал взятку у гражданки за решение вопроса в досудебном порядке.

"Все эти события еще раз показывают с ужасающей очевидностью степень развала, разложения и криминализации государственных структур, призванных бороться с преступностью, коррупцией и обеспечивать безопасность граждан и национальную безопасность. Граждане уже не доверяют людям, которые назвались ответственными за безопасность и называют их самой крупной организованной преступной группировкой, занимающейся преследованием, вымогательством и шантажом граждан", - говорится в сообщении.

Представители гражданского общества также обеспокоены из-за намерения силовиков реализовать проект по установке камер распознавания лиц.

"Надо признать, что органы безопасности стали угрозой безопасности для существования государства и каждого гражданина. А Генеральная прокуратура не способна осуществлять надзор за законностью.

Необходимо признать, что органы в том виде, в каком они есть сейчас, реформировать бесполезно и неэффективно. Их разложение и деградация слишком глубоки и необратимы.

Граждане и все прогрессивные политические силы должны срочно объединиться для обсуждения главного вопроса – состояния безопасности – и временно оставить свои политические разногласия. Прогрессивным силам в органах власти, в обществе и в юридических, научно-экспертных кругах необходимо безотлагательно начать диалог и консолидацию для выработки общенациональной стратегии по формированию эффективных подконтрольных и подотчётных органов, обеспечивающих безопасность граждан и страны.

Жогорку Кенешу необходимо взять под контроль расследование пропажи вещественных доказательств в ГКНБ! Руководство ГКНБ и Генпрокуратуры должно уйти в отставку!", - заключили активисты.