Премьер-министр признал, что бизнес в КР не чувствует себя защищенным

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил руководителям правоохранительных органов провести глубокий анализ своей работы по защите бизнеса, и избавиться от коррупционеров в своих рядах. Именно нечестные на руку силовики, по мнению премьер-министра, нивелируют усилия правительства по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства.

На совещании по вопросу активизации мер по защите бизнеса, которое прошло накануне, 18 ноября, в правительстве, Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что существующие механизмы работы по защите бизнеса не отвечают новым вызовам.

- Бизнес-сообщество, являющееся самой прогрессивной частью общества, не чувствует себя защищенным и все больше подвергается рискам нарушения своих прав. Это напрямую отражается на инвестиционном климате и экономической ситуации в стране в целом. В работе Правительства вопрос защиты бизнеса проходит красной нитью и является одним из главных направлений его деятельности. У нас нет и дня, когда бы мы не обсуждали и не принимали решений, касающихся бизнеса и поддержки предпринимательства. Мы стараемся оперативно реагировать на все сигналы и обращения со стороны бизнес-сообщества. И совместно нам удается претворять в жизнь важные решения в этой сфере. Однако, становится понятным, что из-за несовершенства существующих механизмов, ситуация требует глубоко продуманных мер, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства особо отметил, что благодаря объявленному мораторию на проверки бизнеса и другим инициативам, в стране удалось добиться ощутимого сдвига в этом вопросе. Однако, действия отдельных правоохранительных органов свидетельствует о необходимости усиления мер и пересмотра принципов работы.

Глава Правительства высказал критику в адрес правоохранительных и контролирующих органов в части выполнения ими своих функциональных задач по обеспечению безопасности бизнеса и создания условий для свободного ведения предпринимательской деятельности.

- Именно от того, насколько эффективно работают правоохранительные и контролирующие органы зависит ситуация в бизнес-среде, поступления в бюджет, доходы государства, благодаря которым мы можем решать социальные задачи и более качественно выполнять социальные обязательства. В том числе решать социальные вопросы того же силового блока. Но, к сожалению, сегодня поступают сигналы о том, что нередко сами представители правоохранительных органов своими неправомерными действиями бросают тень на проводимую государством политику защиты инвесторов. Своими незаконными действиями они в определенной степени нивелируют достижение целей объявленной Президентом Сооронбаем Жээнбековым борьбы с коррупцией. Ведь эффективное противодействие коррупции служит именно интересам добросовестного и ответственного бизнеса. Поэтому правоохранительные органы должны провести глубокий анализ деятельности, выявить зоны риска и очистить свои ряды от коррумпированных лиц, - сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил руководителям правоохранительных и контролирующих органов выработать эффективные, отвечающие новым вызовам, механизмы защиты бизнеса, которые будут в полной мере созвучны действиям Правительства по обеспечению открытости и прозрачности всех процессов в сфере экономики.