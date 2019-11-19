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Жээнбеков предупредил об уменьшении дотаций местным бюджетам

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- Екатерина Улитина
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Развитие регионов – останется главной целью государства на среднесрочный период. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время выступления на форуме "Ускорение реформ для устойчивого развития", который проходит сегодня, 19 ноября, в Бишкеке с участием международных донорских организаций, международных финансовых институтов и партнеров по развитию.

- В целях оказания поддержки региональным проектам для создания постоянных рабочих мест будет усилена деятельность финансовых институтов и фондов. Мы будем реформировать межбюджетные отношения, в первую очередь, будем повышать потенциал местного бюджета, акцент будет сделан на уменьшение дотационных районов. Адресно поддерживая 20 городов – точек роста, важным направлением станет создание в этих городах индустриальных парков и промышленных кластеров, - сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что через специализацию каждого региона будет усилена его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке.

- Как вам известно, мы полностью используем внутренние резервы для развития регионов, реконструкции инфраструктуры, поддержки региональных предпринимателей, строительства социальных объектов, ремонта дорог, - сказал президент.

Он пообещал, что теперь села будут получать до 80% финансирования от Кыргызско-Российского фонда, Айыл банка и РСК банка. Гарантийный фонд также отдает приоритет региональным проектам.

- В регионах особое внимание уделяется развитию частного сектора. Оказываем поддержку малому и среднему бизнесу. В этих целях планируем начать работу фондов "Развитие малого и среднего бизнеса", "Подготовка проектов" и создать кластеры. Придаем особое значение кластерным направлениям по переработке сельскохозяйственной продукции, швейно-текстильному производству и развитию туризма, - заключил Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/383349
Теги:
бюджет, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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