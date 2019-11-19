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На Таможне пресекли ввоз в КР контрабандных конфет почти на миллион сомов

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники таможни "Баткен" в Баткенской области остановили груз без сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Таможенники остановили транспортное средство марки "Мерседес-Бенс 1823" под управлением гр. Кыргызской Республики "А.А.Ж.".

При осмотре грузового отсека указанного транспортного средства был обнаружен незаконно ввезенный из сопредельного государства товар  – кондитерские конфеты общим весом 5344 кг., на общую сумму 914 060 сом.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительных документов на товар.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП и материалы дела переданы по подследственности.


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URL: https://www.vb.kg/383357
Теги:
ГТС, контрабанда, Кыргызстан, таможня
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