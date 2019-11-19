На Таможне пресекли ввоз в КР контрабандных конфет почти на миллион сомов

Сотрудники таможни "Баткен" в Баткенской области остановили груз без сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Таможенники остановили транспортное средство марки "Мерседес-Бенс 1823" под управлением гр. Кыргызской Республики "А.А.Ж.".

При осмотре грузового отсека указанного транспортного средства был обнаружен незаконно ввезенный из сопредельного государства товар – кондитерские конфеты общим весом 5344 кг., на общую сумму 914 060 сом.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительных документов на товар.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП и материалы дела переданы по подследственности.