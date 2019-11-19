Кыргызстанцу в РФ за причастность к теракту грозит пожизненное заключение

Признать уроженца Кыргызстана Аброра Азимова виновным в теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, - с таким заявлением выступила на судебном процессе по этому делу представитель Генпрокуратуры РФ Надежда Тихонова. Это произошло в ходе выездных прений, к которым приступил Второй Западный (бывший Московский) окружной военный суд, сообщают в российских СМИ.

Теракт, напомним, произошел утром в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" и был произведен смертником, также выходцем из КР Акабаржоном Джалиловым. Зайдя в вагон, он привел в действие находящееся в его рюкзаке взрывное устройство. От взрыва вместе с Джалиловым погибли 15 человек, еще почти 70 человек получили травмы различной степени тяжести. К счастью, сотрудники полиции вовремя заместили и обезвредили еще одну адскую машину, оставленную Джалиловым на другой станции - "Площадь Восстания".

В качестве обвиняемых по делу привлечены одиннадцать человек, следствие считает их организаторами теракта или пособниками. Среди них - уроженцы Узбекистана Сейфулла Хакимов, Шохиста Каримова, Таджикистана - Содик Ортиков, Кыргызстана - Аброр и Акрам Азимовы, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматовы, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов. В зависимости от роли каждого им вменяется: участие в террористическом сообществе, хранение и перевозка взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывных устройств, совершение террористического акта в составе организованной группы по предварительному сговору. Предполагаемые заказчики Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, выходцы, соответственно, из Кыргызстана и Узбекистана и находящиеся за пределами России, арестованы заочно.

В числе основных фигурантов называются братья Азимовы. По версии следствия, Акрам Азимов подделывал документы для сообщников, обеспечивал их контакты с представителями международных террористических организаций, передавал деньги непосредственным исполнителям. А Аброр Азимов постоянно находился на связи с Акбаржоном Джалиловым, выступал в роли своеобразного его "наставника".

Согласно материалам дела, 29-летний Аброр Азимов был вовлечен в 2016 году в ряды запрещённой в РФ террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад" Бобиржоном Махбубовым. И поддерживал с ним связь через мессенджеры, лично встречался в Турции, получал от него деньги и переводил через электронные системы платежей на карточку Акбаржона Джалилова. А с последним разговаривал по телефону буквально накануне теракта. В материалах дела представлены переводы с узбекского трех телефонных разговоров Джалилова с Аброром Азимовым, эксперты признали в одном из собеседников Аброра. Сам он знакомство с Джалиловым отрицает, заявляя, что показания о своей связи с террористами дал под пытками.

Однако, по словам Надежды Тихоновой, подтверждений этому в ходе проверки не нашли. Обвинение считает, что таким образом фигуранты пытались "опорочить доказательное значение своих показаний, в которых они признавали вину, обличали друг друга, а позже отказались, сославшись на неправомерное воздействие".

Прокуратура попросила признать Аброра Азимова виновным в теракте, приготовлении к нему, участии в террористическом сообществе, вовлечении в него, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. И запросила для Азимова пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима и с выплатой штрафа в один миллион рублей.