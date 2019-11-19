Минфин РФ рекомендовал Кыргызстану лучше использовать выделяемые средства

Предложение Кыргызстана о создании Института развития Евразийского экономического союза подвергли критике в Министерстве финансов России.

Как отмечается, по замыслу КР ежегодно один процент от суммы ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС должен передаваться "отстающим" странам сообщества в качестве безвозмездной помощи для инвестирования в региональные инфраструктурные проекты и льготного финансирования инвестиционных нацпроектов. Упомянутая структура призвана определять основные направления финансирования. Предполагается, что её бюджет составит около 8 млрд рублей в год.

В Минфине РФ считают, что создание подобных институтов находится вне пределов правового поля Союза. И напомнили, что инициатива уже обсуждалась в 2018 году и не получила поддержки среди стран-членов ЕАЭС. В ведомстве также подчеркнули, что создание института приведёт к увеличению нагрузки на бюджет РФ, поскольку ежегодно потребуется предусматривать 6,5--7 млрд рублей на эти цели.

Одновременно в Министерстве финансов РФ отметили, что в настоящее время Кыргызстану по ряду причин не удается обеспечить эффективное использование выделяемых ему средств. Большая часть проектов, на реализацию которых республика получила финансовую поддержку, долгое время пребывает на начальной стадии. В связи с этим Кыргызстану рекомендовали изменить подходы и ужесточить контроль на всех этапах проектов.