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В Москве подготовились к предстоящей в Бишкеке сессии СКБ

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- Евгений Денисенко
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Пакет документов, подготовленный к запланированной на 28 ноября в Бишкеке сессии Совета коллективной безопасности, согласован на состоявшемся в Москве заседании Постоянного cовета ОДКБ. Оно прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя КР в этой организации Амана Мамбетсеитова.

Участие в заседании принял исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, полпреды государств-партнеров. Этой встрече предшествовали состоявшиеся накануне в Постоянном совете консультации уполномоченных представителей государств ОДКБ. Они обсудили вопросы из проектов повесток сессии СКБ, а также намеченного на 27 ноября в Бишкеке совместного заседания Советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

Постоянный совет одобрил результаты этих консультаций. В том числе, решения, касающиеся изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в положение о Совете коллективной безопасности, в правила процедуры органов ОДКБ, а также проект решения СКБ о бюджете Организации на 2020 год.


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URL: https://www.vb.kg/383366
Теги:
ОДКБ, Россия, Москва, Бишкек, Кыргызстан
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