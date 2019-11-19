В Москве подготовились к предстоящей в Бишкеке сессии СКБ

Пакет документов, подготовленный к запланированной на 28 ноября в Бишкеке сессии Совета коллективной безопасности, согласован на состоявшемся в Москве заседании Постоянного cовета ОДКБ. Оно прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя КР в этой организации Амана Мамбетсеитова.

Участие в заседании принял исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, полпреды государств-партнеров. Этой встрече предшествовали состоявшиеся накануне в Постоянном совете консультации уполномоченных представителей государств ОДКБ. Они обсудили вопросы из проектов повесток сессии СКБ, а также намеченного на 27 ноября в Бишкеке совместного заседания Советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

Постоянный совет одобрил результаты этих консультаций. В том числе, решения, касающиеся изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в положение о Совете коллективной безопасности, в правила процедуры органов ОДКБ, а также проект решения СКБ о бюджете Организации на 2020 год.