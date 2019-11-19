Суд без оснований отказал Атамбаеву в свидании с семьей - адвокат

Суд без оснований отказал семье Алмазбека Атамбаева в свидании с ним в следственном изоляторе ГКНБ. Об этом в социальной сети Facebook сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

"В соответствии со статьей 17 Закона "О порядке и условиях содержания лиц под стражей" подозреваемым на основании письменного разрешения судьи, в производстве которого находится уголовное дело, должно предоставляться не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое.

Однако последний раз супруга и сын Алмазбека Атамбаева встречались с ним ещё 17 октября, то есть более месяца назад. А вот 18 ноября судья Первомайского районного суда Эмилбек Каипов без какого-либо обоснования - просто так взял и отказал в удовлетворении заявления семьи Алмазбека Атамбаева в разрешении свидания с ним.

Самое главное - на сегодня нет ни единого основания для отказа в даче разрешения семье Алмазбека Атамбаева на встречу с ним, - написал юрист.

Напомним, Алмазбек Атамбаев является подозреваемым по делу об освобождении осужденного за убийства криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент и его адвокаты неоднократно заявляли, что следствие и суды на всех этапах процесса допускают нарушения норм законодательства. В знак протеста Алмазбек Атамбаев отказывается покидать свою камеру в СИЗО ГКНБ и участвовать в судебных заседаниях.