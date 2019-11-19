Проверь свой статус ВИЧ! В КР проходит национальная кампания

В Кыргызстане проходит национальная кампания, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом по профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В рамках месячника РЦ "СПИД" совместно с партнерами проводит масштабное тестирование для определения ВИЧ статуса на центральных рынках Бишкека:

● "Мадина" - 14-15 ноября

● "Аламудунский" - 16-17 ноября

● "Орто-Сайский" - 18-19 ноября

● "Ошский" - 20-21 ноября

● "Дордой" - 22-23 ноября.

С 14 по 19 ноября в г. Бишкек всего прошли тестирование около 500 человек: на рынке "Мадина" - 179; "Аламедин" - 170; "Орто-Сай" -120.

Также напоминаем, что Ошским областным центром "СПИД" будет проводиться аналогичные мероприятия в г.Ош и Кара-Суу с 18 по 24 ноября.

Республиканский центр "СПИД" информирует о том, что своевременное выявление (тестирование) на ВИЧ способствует ранней диагностике и назначению лечения, которое позволяет человеку работать, учиться, иметь здоровых детей, жить полноценной и ничем не ограниченной жизнью.