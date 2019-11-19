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Проверь свой статус ВИЧ! В КР проходит национальная кампания

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане проходит национальная кампания, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом по профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В рамках месячника РЦ "СПИД" совместно с партнерами проводит масштабное тестирование для определения ВИЧ статуса на центральных рынках Бишкека:    

●       "Мадина"                     -     14-15 ноября

●       "Аламудунский"              -  16-17 ноября

●       "Орто-Сайский"        -         18-19 ноября

●       "Ошский"                    -       20-21 ноября

●       "Дордой"                      -      22-23 ноября.

С 14 по 19 ноября в г. Бишкек всего прошли тестирование около 500 человек: на рынке "Мадина" - 179; "Аламедин" - 170; "Орто-Сай" -120.

Также напоминаем, что Ошским областным центром "СПИД" будет проводиться аналогичные мероприятия в г.Ош и Кара-Суу с 18 по 24 ноября.      

Республиканский центр "СПИД" информирует о том, что своевременное выявление (тестирование) на ВИЧ способствует ранней диагностике и назначению лечения, которое позволяет человеку работать, учиться, иметь здоровых детей, жить полноценной и ничем не ограниченной жизнью.


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URL: https://www.vb.kg/383375
Теги:
борьба, СПИД, Кыргызстан, Минздрав
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