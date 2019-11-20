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Повышение тарифов на воду: На Бишкекводоканал намерены подать в суд

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- ВБ
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Общественное объединение по защите прав потребителей выступило против повышения тарифов на холодную воду и стоки. (О чем сообщили сразу после выхода материала "Куда потекут миллионы" в "ВБ" 1 ноября.) Всем инстанциям, имеющим отношение к этой теме, включая городской кенеш, направлены претензии в рамках досудебного разрешения спора. Если реакции на них не будет, защитники намерены обратиться в суд.

Повышение тарифов на холодную воду и стоки вступает в силу с сегодняшнего дня. Соответствующее решение было принято на недавней сессии городского кенеша. В качестве обоснования этой меры представители ПЭУ "Бишкекводоканал" привели данные финансовой отчетности предприятия, которое, по их словам, работает себе в убыток. Исчисляется он десятками миллионов сомов.

Конечно, часть населения восприняла эту новость в штыки. Поддержали их и некоторые правозащитники. Например, общественное объединение по защите прав потребителей "Кыргыз транс контроль" в лице директора Виктора Горева.

- Мы категорически не согласны с повышением тарифов, - говорит глава объединения. - Тем более что "Бишкекводоканал" не делает разницы в стоимости воды для жителей этажных домов и частного сектора. А ведь последние используют ее для сельскохозяйственных нужд. Иными словами, огромный объем драгоценной влаги уходит в никуда, и оплачивают это владельцы квартир. Это ни в какие ворота не лезет. Поэтому мы будем бороться с повышением всеми законными способами.

В претензиях, направленных в "Бишкекводоканал", а также в городской кенеш, правозащитник ссылается на постановление правительства, которое устанавливает порядок определения цен на товары или услуги, регулируемые государством. На его основании ПЭУ должно было представить в Госагентство антимонопольного регулирования и горкенеш полный расчет доходов и расходов. Но главное в том, что оно, по мнению директора объединения, должно предоставить данные о режимах и порядке водопользования в частных подворьях, где вода идет на полив.

- Речь идет о нормах расхода воды для сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей), полива и переработки продукции, для техобслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Также должны были обнародовать сведения о количестве частных подворий в Бишкеке. О том, в скольких из них, не оснащенных приборами учета, ведется выращивание сельхозкультур. Если же речь о содержании животных или птиц, то должны быть данные о наличии мини–инкубаторов или же о конкретном количестве баранов, коров или другой живности. Отдельным пунктом оговаривается создание запруд или бассейнов. А еще необходимо знать, сколько владельцев частных подворий оплатили штрафы за нарушение правил водопользования, - объясняет Горев.

По мнению специалиста, Госагентство антимонопольного регулирования при рассмотрении инициативы "Горводоканала" о повышении тарифов должно было проверить наличие всех вышеуказанных сведений и расчетов.

Однако сделано этого не было, так как подобной информации, по мнению правозащитника, просто нет.

- Непонятно, на основании чего владельцам частных домов выписываются счета. Например, "Бишкектеплосеть" ежемесячно запрашивает у компетентных органов данные о температуре воздуха. Их затем используют в подсчете сумм, начисленных абонентам. Вот и сотрудники "Бишкекводоканала" обязаны ежемесячно делать подворный обход домов, где нет счетчиков, и выяснять все перечисленные показатели. И только на основании этой информации, используя специальные методики расчета, выставлять счета за каждую голову и каждый поливаемый корень. Но ничего этого не делалось. По информации сотрудников самого "Бишкекводоканала", в городе около 93 тысяч частных домов. И только у 3 процентов установлены приборы учета воды. И самое интересное - учет водопотребления проводят органы местного самоуправления, а не ПЭУ. Можно предположить, что из–за этого около 70 процентов воды уходит в песок, разбазаривается в этих 90 тысячах домов, - считает Виктор Горев.

По мнению правозащитника, водоканал ежемесячно обязан брать справки в органах местного самоуправления о наличии нужд сельскохозяйственного водоснабжения на каждого владельца частного дома. Также оно обязано подтверждать счета для оплаты актами о расходе воды для каждого подворья, где нет счетчиков.

- Мы считаем, что тарифы на холодную воду должны быть дифференцированными для жителей высоток и домов, - заключил Виктор Горев.

В разосланных претензиях правозащитники просят предоставить им все данные, включая расчеты потребляемой воды по каждому частному подворью. Если им не пойдут навстречу, грозятся подать в суд на Госагентство антимонопольного регулирования, ПЭУ "Бишкекводоканал" и городской кенеш и взыскать с них штраф в пользу государства.


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URL: https://www.vb.kg/383377
Теги:
Бишкекводоканал, Бишкекский горкенеш, мэрия, вода, суд, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, активисты
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Комментарии
Эльза
20.11.2019, 10:30

мы народ такой - ничего не умеем экономить, везде всегда оставляем воду открытой. почему? потому что она почти бесплатная. наоборот с повышением мы бы стали относится к воде более бережно. 

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Жекшен
20.11.2019, 10:49

Уверен повышения не будет, это дезинформацию нужно проверить. Власти работают ради народа и его благополучия. А недоброжелатели работают ради того чтобы дискредитировать власть.

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