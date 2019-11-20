Нынче в школе первый класс вроде института!

Закончились осенние каникулы, и школьники вернулись к занятиям. И вновь родители жалуются на то, что приходится до поздней ночи сидеть с любимым чадом над домашними заданиями.

Большинство родителей вынуждены помогать делать уроки своим детям. На этой почве родилось немало современных шуток: "Господи, дай мне сил сделать уроки с ребенком и при этом остаться умной женщиной, любимой мамой и адекватной соседкой" или "Я такая интеллигентная, но когда сажусь делать уроки с сыном - будто два срока отсидела". Мамы и папы возмущаются: "А нам не помогали, когда мы учились!". "А я так долго сыну объяснял домашнее задание, что сам уже все понял, а он - никак!".

Честно говоря, в последнее время за дополнительными уроками и домашним заданием скрывается большой образовательный пробел. Учителя просто не успевают преподать весь материал за отведенное время, поэтому часть этой работы ложится на родителей.

- На первом родительском собрании наш классный руководитель сразу предупредил, что детей учим мы, родители, а школа нам в этом помогает. Потому что детей много, а учитель один, - говорит мама ученицы одной из бишкекских школ Асель Киргизбаева. - Моя дочь сейчас учится во втором классе. Мы часто сталкиваемся с тем, что львиная доля времени, отведенная на домашнее задание, уходит на вникание в суть заданий. Я считаю себя человеком довольно образованным, но иногда, когда вижу задания в учебниках, вынуждена искать ответы в Интернете. А иногда эти подсказки заводят в еще больший тупик. Сталкиваемся с такими проблемами мы практически каждый день. Наша классная группа в "Вотсапе" каждый вечер кипит просьбами о помощи с домашним заданием. Бедные родители сидят до часу ночи и просят у друг друга домашку, чтобы потом просто дать ее списать своим детям, не имея времени на ее объяснение.

Мама другого второклассника, Ирина Иванова, признается, что они также вечерами всей семьей сидят над уроками сына.

- Задают почти каждый день учить стихи довольно большие, в которых ребенок порой смысла слов не понимает. С первого класса у нас были целые баталии - учительница объясняла родителям, как нужно правильно решать задачи по математике, - говорит Ирина. - В какой–то степени нагрузка домашними заданиями выгодна и для учителя, поскольку это вынуждает родителей платить за продленку. А учитель в погоне за деньгами берет дополнительные нагрузки, при этом качество обучения страдает.

И вдруг выясняется, что официально учителя не обязаны с детьми выполнять домашние задания во время дополнительных занятий.

- Продленка сейчас в муниципальных школах несет функции дополнительных образовательных услуг, - пояснили корреспонденту "ВБ" в столичном управлении образования. - Дополнительные занятия даются для углубленного изучения предметов. Выполнение домашних заданий там не подразумевается. Расценки на дополнительные образовательные услуги согласованы с Министерством финансов - от 55 до 70 сомов в час.

...Зато в отличие от государственной школы, где на продленку выделяется, как правило, два часа после основных занятий, в частных школах существуют группы продленного дня. Где детей накормят обедом, увлекут кружками, помогут сделать домашнее задание.

цифирь

Согласно базисному учебному плану Минобразования Кыргызской Республики на 2019/20 учебный год, ситуация такая. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали:

во 2–3–х классах - 1,5 часа,

в 4–5–х классах - 2 часа,

в 6–8–х классах - 2,5 часа,

в 9 -11–х классах - до 3,5 часа.

а как у них

Италия, Ирландия, Польша, Испания и Россия - так выглядит пятерка стран, в которых детям приходится выполнять домашнее задание от 6 до 10 часов в неделю. Почти не отстает от них Китай, там школьники настолько серьезно подходят к вопросу обучения, что репетитор в начальных классах является едва ли не обязательным условием. А вот родителям из Южной Кореи не помешало бы последовать примеру Испании и Франции с их бастующими жителями, потому что ребята полностью лишены детства. Южнокорейские школьники учатся в двух заведениях сразу: в основном и дополнительном.

Америка, Германия и Англия к учащимся относятся спокойнее: дети в этих странах сидят за уроками в среднем 4,5 часа в неделю.

В Финляндии педагоги почти ничего не задают ребятам на дом, считая, что эффективность обучения зависит не от количества исписанных тетрадей в полусонном состоянии, а от опытности и профессионализма учителей.