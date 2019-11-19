Сабырбек Джумабеков стал членом Российской Академии наук

Главу Бишкекского научного центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова избрали иностранным членом Российской Академии наук, сообщается на сайте РАН.

На официальном сайте Академии говорится что 15 ноября в РАН прошло общее собрание, на котором были избраны академики, члены-корреспонденты и иностранные члены РАН.

Среди новых членов российского научного сообщества из других стран значатся математики, физики, программисты, энергетики, химики биологи и другие ученые.

Кыргызстанский ортопед стал иностранным членом отделения медицинских наук РАН в области травматологии и ортопедии.

Всего в отделение медицины по различным специальностям были избраны восемь новых членов из США, Германии, Новой Зеландии, Австрии и Китая.

По уставу РАН иностранными членами Академии могут быть избраны иностранные ученые, получившие признание мирового научного сообщества и избранные общим собранием членов Академии. Выборы прошли в три этапа тайным голосованием.

Сам Жумабеков сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что для него избрание членом Российской Академии наук большая честь и ответственность.

"Считаю, что мне нужно теперь еще больше работать во имя науки и делать все чтобы мой труд приносил облегчение людям. Спасибо российским ученым, которые высоко оценивают мои научные работы", - сказал Жумабеков.

Церемония награждения избранных членов РАН пройдет в начале декабря.

Сабырбек Жумабеков много лет возглавляет Бишкекского научного центра травматологии и ортопедии. Он является академиком НАН КР, доктором медицинских наук, профессором.