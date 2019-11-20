В ГКНБ опровергли "исчезновение" 200 тысяч долларов

В ГКНБ опровергли распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о пропаже 200 тысяч долларов, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, по уголовному делу о получении взятки начальником управления Генеральной прокуратуры Ч.У. следствие было окончено и направлено в суд.

"19 ноября 2019 года на основании собранных в ходе следствия доказательств в отношении Ч. У. вынесен обвинительный приговор с постановлением об обращении в доход государства изъятых денежных средств в сумме 200 тысяч долларов США.

В этой связи отмечаем, что распространяемая информация о пропаже 200 тысяч долларов США не соответствует действительности. Полагаем, что ситуацию искусственно создали и намеренно "раскачивают" в целях дискредитации руководства Госкомитета и деятельности органов национальной безопасности в глазах общественности. Посредством распространения ложной информации вводят общественность в заблуждение.

ГКНБ напоминает, что для уточнения необходимой информации есть соответствующие госорганы, которые могут дать достоверные и официальные информации по любым вопросам граждан КР".

Напомним, ранее активисты запустили петицию в интернете и собирают подписи граждан с требованием отправить в отставку руководство ГКНБ. В частности, они обеспокоены новостями в СМИ о краже 200 тысяч долларов, которые хранились в ГКНБ в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о коррупции. Сообщается, что деньги взял следователь и проиграл их в подпольном казино.