Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ГКНБ опровергли "исчезновение" 200 тысяч долларов

280  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ГКНБ опровергли распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о пропаже 200 тысяч долларов, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, по уголовному делу о получении взятки начальником управления Генеральной прокуратуры Ч.У. следствие было окончено и направлено в суд.

"19 ноября 2019 года на основании собранных в ходе следствия доказательств в отношении Ч. У. вынесен обвинительный приговор с постановлением об обращении в доход государства изъятых денежных средств в сумме 200 тысяч долларов США.

В этой связи отмечаем, что распространяемая информация о пропаже 200 тысяч долларов США не соответствует действительности. Полагаем, что ситуацию искусственно создали и намеренно "раскачивают" в целях дискредитации руководства Госкомитета и деятельности органов национальной безопасности в глазах общественности. Посредством распространения ложной информации вводят общественность в заблуждение.

ГКНБ напоминает, что для уточнения необходимой информации есть соответствующие госорганы, которые могут дать достоверные и официальные информации по любым вопросам граждан КР".

Напомним, ранее активисты запустили петицию в интернете и собирают подписи граждан с требованием отправить в отставку руководство ГКНБ. В частности, они обеспокоены новостями в СМИ о краже 200 тысяч долларов, которые хранились в ГКНБ в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о коррупции. Сообщается, что деньги взял следователь и проиграл их в подпольном казино.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383385
Теги:
ГКНБ, Канатбек Исаев, Бишкек, Кыргызстан, деньги, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Жайыл
20.11.2019, 10:13

поверили глупцы другим передают, старухи в миг тревогу бьют, и конечно, активисты тут как тут. пока гкнб пришло в сознание активисты уже вышли 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  