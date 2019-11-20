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Под Ржевом установят памятник кыргызстанцам

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- Светлана Лаптева
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Воинам из Киргизской ССР, погибшим в Ржевской области во время Великой Отечественной войны, земляки установят памятник.

В Москве, в Посольстве Кыргызстана в России прошло собрание кыргызских общин.

Открывая совещание, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов поблагодарил актив общин за поддержку и сотрудничество по реализации культурно- социального проекта на территории России.

Дипломат информировал о предстоящем ряде проектов и мероприятиях с участием актива в честь 75 -летнего юбилея Победы в Великой отечественной войне. В частности, дипломат отметил, что подготовка юбилея идет очень активно.

В г. Ржев Тверской области на мемориальном комплексе 9 мая откроется кыргызский мемориальный комплекс памяти дедам и отцам, павшим под Тверью. По различным данным, более пяти тысяча выходцев из Кыргызстана воевали под Ржевом, где до сих пор находятся их останки.

Мемориальный комплекс строится за счет Кыргызской Республики и частных пожертвований, общая сметная сумма комплекса составляет около восьми миллиона рублей.

Посол также информировал собравшимся о том, что наступающий 2020 год объявлен перекрестном годом Кыргызстана и России. В феврале намечено торжественно открыть перекрестные годы в Большом театре: в Москве церемония пройдет с участием двух президентов.

Также в наступающем году будут широко праздноваться: 3 марта - день Ак-Калпака, 31 августа- День независимости Кыргызской Республики.

Дипломат также призвал общины к активному участию в намеченных праздниках и поблагодарил собравшихся активистов.


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URL: https://www.vb.kg/383388
Теги:
памятник, Россия, Кыргызстан, посол, Аликбек Джекшенкулов
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