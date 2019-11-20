Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Таласской области задержали 6 тонн контрабандного бензина

130  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

18 ноября текущего года МО ГСБЭП при ПКР по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области совместно с сотрудниками Пункта транспортного контроля на территории ПТК "Кызыл-Адыр" была остановлена грузовая автомашина марки "Мерседес-Бенз", под управлением гражданина "О.А.".

В ходе осмотра, указанного авто было установлено что в грузовом отсеке автомашины имеется груз: 2 пластиковые ёмкости по 1 тонне и 1 металлическая ёмкость объёмом около 4 тонн, со слов водителя содержимым всех ёмкостей является бензин, на который у водителя не оказалось соответствующих разрешительных документов. Общее количество ГСМ (бензин) составило 6 тонн.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Далее, в рамках осуществления досудебного производства указанное авто было помещено на штраф стоянку.

Пресс-служба ГСБЭП обращается к гражданам, владеющих информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах, обращаться в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.

В настоящее время Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

В ведомстве отмечают, что некачественное топливо может навредить автомобилю и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит, и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383389
Теги:
ГСМ, контрабанда, Таласская область, ГСБЭП, Кыргызстан, бензин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  