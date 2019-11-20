В Таласской области задержали 6 тонн контрабандного бензина

18 ноября текущего года МО ГСБЭП при ПКР по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области совместно с сотрудниками Пункта транспортного контроля на территории ПТК "Кызыл-Адыр" была остановлена грузовая автомашина марки "Мерседес-Бенз", под управлением гражданина "О.А.".

В ходе осмотра, указанного авто было установлено что в грузовом отсеке автомашины имеется груз: 2 пластиковые ёмкости по 1 тонне и 1 металлическая ёмкость объёмом около 4 тонн, со слов водителя содержимым всех ёмкостей является бензин, на который у водителя не оказалось соответствующих разрешительных документов. Общее количество ГСМ (бензин) составило 6 тонн.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Далее, в рамках осуществления досудебного производства указанное авто было помещено на штраф стоянку.

Пресс-служба ГСБЭП обращается к гражданам, владеющих информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах, обращаться в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.

В настоящее время Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

В ведомстве отмечают, что некачественное топливо может навредить автомобилю и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит, и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность.