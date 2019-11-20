Наркотрафик сдвигается в сторону синтетических веществ

В последние годы наркотрафик меняется в пользу синтетических наркотиков. Особенно идет увеличение амфетаминовой группы. Изъятие же опиатов наоборот показывает снижение. Об этом сегодня заявили участники государственного координационного совета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

- Сведения о посевах опия в Афганистане показывает, что идет их снижения. Если в 2017 году 9 тысяч гектаров, то в 2018 уже 6,5. Возможно, это связано с борьбой со стороны властей ИРА. Но есть опасения, что идет переход на "синтетику". Многие лаборатории переделываются для изготовления этого вида наркотиков. Увеличивается и их изъятие. Более того, боевики используют амфетаминовую группу для повышения активности и безжалостности своих солдат. Поэтому, перепрофилирование наркотрафика связано и с этим фактором, - пояснили участники координационного комитета.

Заседание организовано СБНОН МВД КР при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).