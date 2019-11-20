Чыныбай Турсунбеков обвинил Мелиса Аспекова в вымогательстве и шантаже

Депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков обратился в Госкомитет национальной безопасности с заявлением о привлечении к уголовной ответственности активиста Мелиса Аспекова. Фотография заявления народного избранника опубликована на сайте elet.media.

В своем заявлении депутат сообщает, что Мелис Аспеков просил у него 11 тысяч долларов.

"В период с 4 июня по 9 сентября 2019 года Аспеков требовал у меня денежные средства с применением шантажа, а именно – угрожал, что если я не передам ему денежные средства в размере 11 тыс. долларов США, то он опубликует и распространит обо мне недостоверную информацию, порочащую мою репутацию, через СМИ и Интернет. После получения от меня отказа в передаче требуемой суммы М. Аспеков исполнил свои угрозы, и с его стороны начались публикации и распространение недостоверной информации", – говорится в заявлении Чыныбая Турсунбекова.

Заявление было написано 18 сентября 2019 года.

Известно, что Чыныбай Турсунбеков основал успешный бизнес в Кыргызстане. Крупнейший его бизнес-проект - завод "Акун". В последние годы управлением предприятий занимаются члены семьи и доверенные лица.

Отметим, летом 2019 года активист Мелис Аспеков начал активно раскачивать в соцсетях тему продажи Бишкекского ликеро-водочного завода в 2011 году, якобы, по заниженной экс-спикером ЖК КР Чыныбаем Турсунбековым.

Несколько лет назад правоохранительные органы проводили расследование по этому делу, однако нарушения законов не подтвердились и дело было закрыто.