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Чыныбай Турсунбеков обвинил Мелиса Аспекова в вымогательстве и шантаже

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков обратился в Госкомитет национальной безопасности с заявлением о привлечении к уголовной ответственности активиста Мелиса Аспекова. Фотография заявления народного избранника опубликована на сайте elet.media.

В своем заявлении депутат сообщает, что Мелис Аспеков просил у него 11 тысяч долларов.

"В период с 4 июня по 9 сентября 2019 года Аспеков требовал у меня денежные средства с применением шантажа, а именно – угрожал, что если я не передам ему денежные средства в размере 11 тыс. долларов США, то он опубликует и распространит обо мне недостоверную информацию, порочащую мою репутацию, через СМИ и Интернет. После получения от меня отказа в передаче требуемой суммы М. Аспеков исполнил свои угрозы, и с его стороны начались публикации и распространение недостоверной информации", – говорится в заявлении Чыныбая Турсунбекова.

Заявление было написано 18 сентября 2019 года.

Известно, что Чыныбай Турсунбеков основал успешный бизнес в Кыргызстане. Крупнейший его бизнес-проект - завод "Акун". В последние годы управлением предприятий занимаются члены семьи и доверенные лица.

Отметим, летом 2019 года активист Мелис Аспеков начал активно раскачивать в соцсетях тему продажи Бишкекского ликеро-водочного завода в 2011 году, якобы, по заниженной экс-спикером ЖК КР Чыныбаем Турсунбековым.

Несколько лет назад правоохранительные органы проводили расследование по этому делу, однако нарушения законов не подтвердились и дело было закрыто.


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URL: https://www.vb.kg/383399
Теги:
бизнес, Кыргызстан, Депутат, ГКНБ, Чыныбай Турсунбеков
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Комментарии
Ко
20.11.2019, 13:53

Чыныбаю нужно искать кто стоит за аспековым. Обычно за такими шакалами сточт шерханы.

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Жапар
20.11.2019, 14:22

Уверен органы следствия тщательно все проверят и общественность узнает кто виновен на самом деле. Однако нужно заметить, что в нашей стране могли быть такие махинации со стороны Турсунбекова. 

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Самат
20.11.2019, 14:29

Аферист этот Аспеков-Какешев, более того мошенническим путем завладел машиной чужой, потом таксисту ради 100 сом стволом угрожал. 3 уголовных дела на него, надо уже как рецидивиста посадить на лет 10

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Беркут
20.11.2019, 14:37

Куда ГКНБ смотрит? Может быть этому органу уже пора заняться своими прямыми обязанностями, для чего они в принципе и существуют? А именно защищать интересы страны. То что этот пройдоха шантажом и вымогательством занимается, это не для кого не секрет, он даже фамилию менял одно время, чтобы скрываться от правосудия. Но то что от таких типов страдает инвестклимат, а соответственно и экономика в целом, это уже подсудное дело, и совершенно не идет в сравнение с мошенничеством.

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Канат
20.11.2019, 15:28

Аспеков фигугировал в трех уголовных делах:

1. По поддельной доверенности продал чужую машину за 12500 долларов и скрылся.

2. Обманным путем взял у бедной женщины ее сбережения в размере 30 000 долларов и скрылся.

3. Угрожал таксисту пистолетом приставив к голове, бесплатно покатался и скрылся.

4. На подходе? 

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Рано
20.11.2019, 16:04

Я таких людей называю просто - паразит. Ему плевать на совесть или какие либо моральные устои. Просто паразит на теле общества.

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