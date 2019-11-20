В Бишкеке водитель троллейбуса помогла задержать буйного пассажира с ножом

Водитель бишкекского троллейбуса №2 Светлана Тургумбаева помогла задержать мужчину, который пытался напасть с ножом на пассажиров. Сообщение об этом появилось в твиттере пресс-службы мэрии.

"В троллейбусе №2 один из пассажиров с ножом чуть не напал на людей. Но благодаря Светлане Тургумбаевой, водителю троллейбуса, которая остановила Патрульную милицию и помогла задержать человека, удалось избежать неприятностей. Патрульная милиция! Спасибо!", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили, что такой инцидент, действительно, произошел в столице. Правонарушитель задержан сотрудниками патрульной службы милиции. Готовится дополнительная информация о происшествии.