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В Бишкеке водитель троллейбуса помогла задержать буйного пассажира с ножом

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- Екатерина Улитина
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Водитель бишкекского троллейбуса №2 Светлана Тургумбаева помогла задержать мужчину, который пытался напасть с ножом на пассажиров. Сообщение об этом появилось в твиттере пресс-службы мэрии.

"В троллейбусе №2 один из пассажиров с ножом чуть не напал на людей. Но благодаря Светлане Тургумбаевой, водителю троллейбуса, которая остановила Патрульную милицию и помогла задержать человека, удалось избежать неприятностей. Патрульная милиция! Спасибо!", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили, что такой инцидент, действительно, произошел в столице. Правонарушитель задержан сотрудниками патрульной службы милиции. Готовится дополнительная информация о происшествии.


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URL: https://www.vb.kg/383404
Теги:
ГУВД, мэрия, поножовщина, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, водитель троллейбуса
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