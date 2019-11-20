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Торговля наркотиками активизируется через Интернет и DarkNet

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- Виктория Гунгер
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В последнее время значительные опасения вызывает распространение наркотиков через Интернет и так называемый DarkNet. Подобные надписи характерны не только для Бишкека и Оша, но и других городов. И эта тенденция продолжает расти. Об этом на заседании государственного координационного комитета по контролю наркотиков заявил руководитель Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в КР Андрей Селезнев.

- Причем, многие скрытые мессенджеры, через которые идет продажа наркотиков, находятся за пределами центральноазиатского региона и России. Однако у правоохранительных органов не всегда хватает ресурсов для их выявления. Причем лишь 0,01-0,05 процентов доходов от наркооборота изымается. По всему миру эта сумма дохода достигает 1,3 триллиона долларов США. А конфискуют лишь 250 миллионов долларов. И большая часть этих средств идет на поддержку терроризма и нестабильности в странах производства наркотиков, - подчеркнул Селезнев.

Напомним, заседание организовано СБНОН МВД КР при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).


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URL: https://www.vb.kg/383405
Теги:
Интернет, наркотики, Бишкек, Кыргызстан, наркотрафик, МВД
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Комментарии
кыргызбай
20.11.2019, 15:07

Не дополученная часть денег идет на чиновников которые замещаны в этом бизнесе, а они во всех государствах мира.

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