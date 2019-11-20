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Бишкек и Гуанчжоу станут городами-побратимами

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- Екатерина Улитина
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Готовится соглашение, по которому Бишкек и Гуанчжоу (КНР) станут городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, по итогам поездки в КНР.

По приглашению мэра города Гуанчжоу Вэнь Гуохуэй делегация мэрии города Бишкек во главе с вице-мэром столицы Уланбеком Азыгалиевым приняла участие на гала-встрече "40-летие побратимских связей города Гуанчжоу".

Глава муниципалитета Гуанчжоу тепло принял команду мэрии Бишкека и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с установлением братских отношений между нашими городами.

"Наш визит придал импульс активизации уже имеющихся партнерских отношений, вместе с китайскими коллегами обсудили стратегические вопросы по привлечению большего инвестиционного потока в развитие инфраструктуры и жизнедеятельности нашей столицы, ведь Гуанчжоу, является третьим по объему экономики городом Китая. Сейчас столичная мэрия готовит проект соглашения. Это значит, что совсем скоро Бишкек и Гуанчжоу станут городами-побратимами", - сообщают столичные власти.

Отметим, что официальный визит команды столичного муниципалитета в Китай состоялся в рамках партнерских отношений, установленных 12 декабря 2004 года.


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URL: https://www.vb.kg/383408
Теги:
Китай, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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