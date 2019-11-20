В Бишкеке разместили баннеры с рекламой наркотиков

В Кыргызстане появились баннеры с рекламой наркотических средств. Опасная реклама появилась в самом оживленном месте Бишкека – на пересечении улиц Курманжан Датка и проспект Чуй. Очевидцами стали корреспонденты VB.KG.

На баннере указан QR-код и название сайта, на котором можно купить синтетические наркотики. Причем, ассортимент весьма разнообразен. Приманивают клиентов наркодилеры еще и розыгрышем iPhone, предлагая сфотографироваться с "милой" рекламой.

Стоит отметить, что подобная реклама была на днях обнаружена и в центре Алматы в Казахстане. Об этом сообщило издание Тengrinews.kz. Причем, вид наркобаннера и условия конкурса идентичны с кыргызскими. По информации казахстанских пользователей соцсетей, баннеры размещены в Нур-Султане, Караганде, Шымкенте, Усть-Каменогорске, нашей республике и Узбекистане.

В РК опасную рекламу уже демонтировали.

Знакомые из соседнего государства уже подтвердили корреспондентам редакции, что изображение на баннерах идентичное, как собственно и содержание.

Теперь ждем реакции на происходящее Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана.