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Скажем нет абортам и работорговле! Президенту направили резолюцию (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Вчера в Бишкеке прошло общественное слушание на тему "Противодействие убийству нерожденных детей (абортам), международной работорговле для секс-индустрии и незаконной трансплантации органов (детских органов)". Организатором мероприятия выступило ОО "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений".

В данном слушании приняли участие депутат Жогорку Кенеша, Евгения Строкова, правозащитница Токтайым Уметиалиева и ряд других общественных деятелей.

Кроме того, в своих видеообращениях депутат Бундестага и член Совета ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Вальдемар Гердт, доктор юридических наук из США Скотт Лайвли и американский раввин Носон Шмуль Лайтер призвали народ Кыргызстана бороться против криминальных абортов и работорговли вместе с мировым сообществом.

Депутат Евгения Строкова в своем выступлении также отметила важность борьбы с криминальными абортами.

- Человека отличает от животного сознание и поэтому он должен осознанно подходить к планированию семьи. Мы не можем уподобиться нашим предкам и рожать каждый год и поэтому должны подумать о здоровье и детей, и матери. С этой целью мы еще в 2015 году выдвинули законопроект по сексуальному воспитанию детей, но, к сожалению, наш парламент больше представлен мужчинами, которые зарубили этот законопроект. Но дело в том, что в этом законопроекте не говорилось о "Камасутре", а о сексуальном воспитании, а значит и здоровье детей. Таким образом был нанесен ущерб здоровью нашей нации. Возможно, в последствии депутаты созреют и проголосуют за данный законопроект, который очень важен, сказала она.

В свою очередь правозащитница Токтайым Уметалиева добавила, что криминальным абортам и соответствующей торговле органами способствуют принятые в КР не так давно новые кодексы.

- Теперь так называемые криминальные аборты относятся к проступкам и за них полагается всего лишь штраф, - отметила она с возмущением.

В заключение участниками мероприятия была принята резолюция с рядом рекомендации президенту Сооронбаю Жээнбекову по противодействию убийству нерожденных детей (абортам), международной работорговле для секс-индустрии и незаконной трансплантации органов.

Более полные выступления участников мероприятия можно прослушать в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/383415
Теги:
Токтайым Уметалиева, Строкова Евгения, Бишкек, Кыргызстан, активисты, аборт, Вечерний Бишкек
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