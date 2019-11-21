Перешли к мэрии. В чем разница между частными и городскими маршрутками?

Городская администрация приняла под свое крыло еще два микроавтобусных маршрута - № 171 и 238. Как заявляют чиновники, это сулит безопасность пассажирам и выгоду водителям.

Управление городского транспорта мэрии в одностороннем порядке расторгло договор с фирмами–перевозчиками, обслуживающими маршруты № 171 и 238. В качестве причины указывается невыполнение ими взятых на себя обязательств. А конкретнее - несоблюдение графика выхода машин на линии.

Теперь работу указанных маршрутов будет курировать муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие". И дабы пассажиры могли отличать частные микроавтобусы от муниципальных, последние будут обозначаться буквой "М".

Интересно то, что договоры между властями и частниками истекли еще много лет назад. Так что и расторгать их не надо было. По сути, все микроавтобусы сейчас перевозят пассажиров незаконно. И их вины в этом нет. Чиновники никак не могут провести конкурс. Да что там, они не могут оформить городские маршруты в свою собственность, внеся их в соответствующий реестр.

Зато решили изменить транспортную политику в Бишкеке. И одним из ее пунктов значится переманивание водителей частных микроавтобусов на работу в мэрию. А началось это еще летом текущего года, когда она подмяла под себя маршруты № 131 и 227. Дескать, их водители разругались с владельцами фирм, на которые работали, и написали коллективное письмо в городскую администрацию, чтобы она приняла обслуживание этих линий на себя. Чиновники возражать не стали, и вскоре по городу начали курсировать машины с литерой "М". Забавно, что по этим же направлениям продолжали ездить и частные бусики.

Тогда муниципалитет громогласно заявил, что водители муниципального транспорта проходят ежедневный медосмотр, работают по маршрутному листу, соблюдают интервал движения, а машины ежедневно подвергаются техническому осмотру. Мало того, диспетчеры мэрии постоянно следят за внешним видом шоферов и за чистотой в салонах.

В общем, пассажирам сулили безопасность, чистоту и комфорт. Звучало все это, конечно, очень здорово. Но горожане, ежедневно пользующиеся перешедшими на сторону мэрии маршрутками, никакой разницы между частным и муниципальным транспортом так и не заметили.

Однако в городской администрации идея о привлечении в свой лагерь перевозчиков очень понравилась, и ее представители выступили с официальным обращением к водителям, чтобы они переходили на работу в муниципалитет. Мол, по отдельным данным шоферы бусов в компаниях платят за обслуживание маршрутов более 5 тысяч сомов в месяц. Это без налогов, разумеется. Перейдя же в ведение столичной власти, все платежи сократятся в разы.

Но, повторимся, для пассажиров ничего не меняется. И понятно почему - мэрия просто нашла дополнительный источник дохода. А о горожанах никто, похоже, и не задумывался.

Автор: Сергей Швец