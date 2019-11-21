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В Бишкеке демонтирован баннер с рекламой наркотиков

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- Екатерина Улитина
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Столичные власти демонтировали баннер с изображением QR-кода, который вел на сайт, где продают синтетические наркотики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Баннер висел на рекламном щите, установленном на перекрестке Чуй-Курманджан Датка. Он был демонтирован накануне вечером.

В мэрии Бишкека отметили, что контроль за соблюдением законности рекламы возложен на государственное агентство антимонопольного регулирования и не входит в компетенцию мэрии города Бишкек.

В Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР начата проверка по факту установки баннера.


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URL: https://www.vb.kg/383426
Теги:
наркотики, реклама, Бишкек, Кыргызстан
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