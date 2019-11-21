В Бишкеке демонтирован баннер с рекламой наркотиков

Столичные власти демонтировали баннер с изображением QR-кода, который вел на сайт, где продают синтетические наркотики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Баннер висел на рекламном щите, установленном на перекрестке Чуй-Курманджан Датка. Он был демонтирован накануне вечером.

В мэрии Бишкека отметили, что контроль за соблюдением законности рекламы возложен на государственное агентство антимонопольного регулирования и не входит в компетенцию мэрии города Бишкек.

В Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР начата проверка по факту установки баннера.