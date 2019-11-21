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Сулайманов про Саймаити: Некоторые силы пытаются очернить меня

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- Оксана Гут
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Сегодня, 21 ноября, на заседании Жогорку Кенеша ряд депутатов предложили создать временную депутатскую комиссию по расследованию убийства Айеркена Саймаити. Как ни странно, инициаторами выступили парламентарии, чьи имена СМИ связывают с убитым в Турции бизнесменом.

Лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов заявил, что нелицеприятные слухи про нардепов распространяют некоторые силы, тем самым пытаются отвлечь внимание.

- В обществе возникло много вопросов о том, кто такой Саймаити, как он получил кыргызский паспорт, почему ездил на дипломатическом транспорте? Некоторые силы очерняют депутатов, меня, идет отвлекающий маневр. Думаю, нужно поработать со следственными органами и парламентом Турции. Люди не верят правоохранительным органам, поэтому этим вопрос должны заняться депутаты, - отметил Сулайманов и сообщил, что фракции уже подготовила решение о создание депутатской комиссии.

С коллегой согласился и Торобай Зулпукаров, который, напомним, накануне подтвердил, что сын Эркина Сопокова, на чьей дипломатической машине ездил Айеркен Саймаити, работал у него помощником.

- Комиссия должна выяснить, кто распространяет слухи про депутатов, расследовать с кем у Саймаити были близкие отношения в Кыргызстане, какие вопросы их связывали. Нужно предоставить информацию общественности и восстановить справедливость, - заключил Зулпукаров.


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URL: https://www.vb.kg/383427
Теги:
Алтынбек Сулайманов, Торобай Зулпукаров, Турция, убийство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, расследование
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