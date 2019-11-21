Сулайманов про Саймаити: Некоторые силы пытаются очернить меня

Сегодня, 21 ноября, на заседании Жогорку Кенеша ряд депутатов предложили создать временную депутатскую комиссию по расследованию убийства Айеркена Саймаити. Как ни странно, инициаторами выступили парламентарии, чьи имена СМИ связывают с убитым в Турции бизнесменом.

Лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов заявил, что нелицеприятные слухи про нардепов распространяют некоторые силы, тем самым пытаются отвлечь внимание.

- В обществе возникло много вопросов о том, кто такой Саймаити, как он получил кыргызский паспорт, почему ездил на дипломатическом транспорте? Некоторые силы очерняют депутатов, меня, идет отвлекающий маневр. Думаю, нужно поработать со следственными органами и парламентом Турции. Люди не верят правоохранительным органам, поэтому этим вопрос должны заняться депутаты, - отметил Сулайманов и сообщил, что фракции уже подготовила решение о создание депутатской комиссии.

С коллегой согласился и Торобай Зулпукаров, который, напомним, накануне подтвердил, что сын Эркина Сопокова, на чьей дипломатической машине ездил Айеркен Саймаити, работал у него помощником.

- Комиссия должна выяснить, кто распространяет слухи про депутатов, расследовать с кем у Саймаити были близкие отношения в Кыргызстане, какие вопросы их связывали. Нужно предоставить информацию общественности и восстановить справедливость, - заключил Зулпукаров.