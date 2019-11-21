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Трое мошенников за ремонт завода взяли с иностранца $175 тысяч и пропали

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- Оксана Гут
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Сотрудники милиции ОВД Ысык-Атинского района по подозрению в мошенничестве задержали троих человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В сентябре текущего года в ОВД Ысык-Атинского района с заявлением обратился 32-летний гражданин одного из иностранных государств по факту мошенничества. Он в своем заявлении просил принять меры в отношении трех человек, которые обманным путем еще в декабре 2018 года под предлогом ремонта завода, расположенного на территории Ысык-Атинского района Чуйской области, войдя в доверие к нему, завладели денежными средствами в размере 175 тыс. долларами США.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД районом по признакам преступления предусмотренного ст.204 (мошенничество) УК Кыргызской

Республики. Было начато досудебное производство.

В рамках досудебного производства при проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий личности вышеуказанных трех граждан были установлены, ими оказались 53-летний гражданин одного из иностранных государств T.R., 58-летняя гр. Б.А. и 53-летний гр. А.Б.

которые были водворены в ИВС. Позже Ысык-Атинским районом судом в отношении всех трех подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

Досудебное производство продолжается.

Также пресс-служба ведомства сообщает еще об этом задержании.

29 октября 2019 года в ОВД Ысык-Атинского района с заявлением обратился представитель одного из ОсОО, расположенного на территории

Ысык-Атинского района Чуйской области, 23-летний гр. К.Н.. Он просил принять меры в отношении работника этого же ОсОО - водителя цементовоза, который с мая текущего года по настоящее время занимается присвоением цемента.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД района по признакам преступления предусмотренного ст. 205 (Присвоение или растрата

вверенного имущества) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

В ходе проведение следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции ОВД Ысык-Атинского 13 ноября текущего года примерно в 22:00 часов в селе Новопокровка при перегрузке цементов на другую автомашину марки "Мерседес" вышеуказанный водитель 29-летний гр. Э.Р. и 29-летний гр. Ж.Р. были задержаны и переданы следственным органом.

В рамках досудебного производство сотрудниками милиции был выявлен еще один соучастник данного преступления, им оказался 32-летний гр. К.М.

В настоящий момент в отношении всех троих уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/383430
Теги:
ГУВД, задержание, кража, мошенничество, Чуйская область, Кыргызстан
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