"Вечерка" нашла безымянную площадь в начале улицы Киевской

Улица Киевская в Бишкеке оказалась в центре общественного внимания в дни недавнего 100-летия со дня рождения Турдакуна Усубалиева, она рассматривается как наиболее вероятный кандидат на переименование в честь этого госдеятеля.

Весной будущего года закончится мораторий на переименования, связанный с проведением республиканской переписи населения и жилого фонда, а осенью 2020-го завершатся пять лет после смерти Усубалиева, минимальный срок для рассмотрения вопроса о присвоении его имени одной из улиц.

Легко выяснить по любой подробной карте, что нынешняя улица Киевская (будущая имени Усубалиева?) берет начало от левого берега реки Аламедин и заканчивается на правом берегу Ала-Арчи.

Но если не по карте, а в натуре пройти Киевскую пешком с самого начала, то вас ждут сюрпризы. Собственно левый берег весьма полноводной сейчас Аламединки занят какой-то полузаброшенной кофейней. Из-за ноябрьской холодины или из-за чего еще ни одного посетителя не видно. Зато на противоположном берегу речки вовсю кипит жизнь вокруг и около многоэтажек микрорайона "Восток-5". "Летом и на этом берегу в кафешке людей бывает много", - говорит местный житель, представившийся Муратом.

Cюрприз в том, что чуть дальше в сторону центра в самом что ни на есть истоке улицы Киевской располагаются двухэтажные дома с нумерацией 1-б и 2-б (домов с номерами просто 1 и 2 в обозримом пространстве не просматривается). И - внимание! – вместе с числящимся уже по прибрежной улице Осмонкула тоже двухэтажным зданием офиса системы профтехобразования эти двухэтажки с сакраментально-минимальной нумерацией 1-б и 2-б образуют строго симметричную площадь. Это и есть самое интересное и малоизвестное на всей Киевской улице

Размерами все это напоминает Университетскую площадь у колоннады главного корпуса КНУ имени Жусупа Баласагына. Но Университетская площадь заботливо ухожена (мэрия ведь совсем рядом), а эта безымянная площадка "украшена" посередине не фонтанами и не памятниками, а веревками и проволоками для сушки белья и вывешивания ковров.

Архитектурная идея обеих площадей одинаковая, как и их возраст: обе возникли в конце 1950-х годов. Университетскую площадь с ее фасадной колоннадой первоначально фланкировали здания студенческих общежитий, сейчас в них Институт Конфуция и Японский центр, соответственно там все сейчас с иголочки, роскошно. А безымянная площадь в начале Киевской как была фланкирована облезлыми общежитиями фабрики "Чолпон", так с теми еще более облезлыми от времени общагами и осталась, хотя они теперь и типа как приватизированные жильцами. Профтехобразовательный офис, здешний аналог главного здания КНУ, правда, в отличном состоянии, но тем страшнее смотрятся экс-общежития, нынешние дома барачно-гостиничного типа.

К сожалению, мини-скверы Бишкекская мэрия сейчас устраивает по всей столице, но только не здесь, в нескольких десятках шагов от парадного Чуйского проспекта. К этому сводятся резюме наших бесед и с местными таксистом Муратом и с квартальной Гулей-эже. Квартальная живет и соответственно принимает посетителей через окошко в крошечном дворике на несколько хозяев в непосредственном соседстве со Свердловским РОВД.

Вот бы, кстати, милиционерам этого РОВД взять шефство над забытой мэрией и всеми другими муниципальными структурами Киевской чудо-площадью, или как ее назвать. А то сейчас благоустраивают в том же Свердловском районе крохотные клочки озелененной земли вдоль магистралей, а про целую площадь забывают.

На днях в "ВБ" позвонил энтузиаст-краевед и старожил Владимир Дайнеко и рассказал, что Свердловский РОВД расположен в самом что ни на есть историческом месте – оказывается, здесь лет так восемьдесят после получения Пишпеком статуса уездного города была Сенная площадь, сеном торговали.

А ведущий краевед и историк Бишкека, автор нескольких книг по истории нашей столицы Владимир Петров назвал открытие "Вечеркой" безымянной площади в начале улицы Киевской "очень интересным и ценным".

Справка "ВБ". Длина улицы Киевской составляет около 4,5 километра. Это одна из самых старинных улиц столицы. Первоначально она называлась Дунганская. Переименована в Киевскую в 1953 году, когда во всем Советском Союзе широко отмечалось "300-летие воссоединения Украины и России". Одновременно в том 1953 году и параллельная Киевской улица Пионерская была названа Московской.

Подробности читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 22 ноября.