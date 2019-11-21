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Андрей Бельянинов призвал Кыргызстан активней использовать средства ЕАБР

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- Евгений Денисенко
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"Евразийская экономическая интеграция" – уже 14-я по счету ежегодная международная конференция под таким названием пройдет в Москве 29 ноября. В ней традиционно участвуют представители Кыргызстана, ждут их здесь и в этот раз, отметили в руководстве Евразийского банка развития.

"За прошедшие годы такая конференция стала авторитетной площадкой обмена мнениями представителей деловых, научных кругов, органов власти и международных организаций по актуальным вопросам кооперации и координации усилий, нацеленных на содействие конкурентоспособному и стрессоустойчивому развитию государств-участников ЕАБР и евразийского пространства в целом. В этом году предлагается обсудить вызовы, возможности и новые инструменты трансформации финансовых институтов и технологий", - сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Рост взаимовлияния торговли, налогов и инвестиций в условиях развития протекционизма, центробежных тенденций и цифрового глобализма предъявляет новые требования к правилам и архитектуре международных финансовых организаций. Масштабы задачи при этом выходят за границы ЕАЭС вплоть до дискуссии о формировании общего евразийского пространства от Лиссабона до Владивостока и Джакарты", - считает глава ЕАБР.

В этой связи в рамках панельных секций планируется рассмотреть такие задачи, как развитие предпринимательства и промышленной кооперации, включая инвестиционный климат в сфере малого и среднего бизнеса, продвижение экспорта национальной и совместно произведенной продукции, реализация проектов возобновляемых источников энергии и зеленой экономики в целом, гуманитарные аспекты интеграции, развитие финансовых рынков и другие актуальные проблемы согласованного развития стран Евразии и их союзов. Одной из важных тем, предлагаемых для обсуждения, станет также формирование транснациональных цифровых платформ и платформенных решений становления общего институционального и информационного финансового пространства.

Ранее Андрей Бельянинов говорил о намерении ЕАБР расширить свое присутствие в Кыргызстане. И – о перспективах укрепления сотрудничества с КР в различных сферах, в том числе энергетической, транспортной, банковской, в области цифровизации экономики, поддержки малого и среднего бизнеса в республике. При этом глава ЕАБР призвал к большей активности со стороны самого Кыргызстана, его делового сообщества при использовании возможностей банка, кредитный портфель которого уже превысил 4 миллиарда долларов.


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URL: https://www.vb.kg/383436
Теги:
ЕАБР, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Андрей Бельянинов
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