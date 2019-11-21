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Для кыргызстанцев в России создан новый интернет-ресурс (фото)

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- Евгений Денисенко
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В России начал действовать общий чат в WhatsApp "Биримдик". Он был создан по инициативе посольства КР в РФ, после недавней рабочей поездки посла Аликбека Джекшенкулова по ряду российских регионов, его встреч с представителями местных кыргызских диаспор.

Как рассказали в дипмиссии, идея появления такого чата поддержана лидерами, активистами кыргызской диаспоры в российских регионах, почетными консулами, блогерами, другими заинтересованными лицами из числа кыргызстанцев в РФ. Все они вместе с сотрудниками посольства, его консульств, канцелярий, представительства Госслужбы миграции в РФ являются постоянными пользователями ресурса. Его цели - содействовать оперативному решению различных проблем, возникающих у соотечественников, информированию их об актуальных вопросах. А также - обмену информацией о жизнедеятельности кыргызских общественных организаций на территории РФ, обмену опытом между ними, успешной реализации различных полезных инициатив.

Стоит отметить, что за последнее время это уже не первая инициатива кыргызских дипломатов в РФ, направленная на совершенствование взаимодействия с соотечественниками, помощь им в тех или иных жизненных ситуациях. Так, в посольстве действуют интернет-приемная, автоматизированная информационная система "Паспорт", которая значительно упростила процедуру установления личности граждан Кыргызстана, необходимую при восстановлении паспорта в случае его утери. А внедрение системы управления электронной очередью исключило на данном этапе человеческий фактор и неразбериху в схеме обслуживания, еще больше ускорило процесс работы с посетителями.

Кроме того, возле входа в консульский отдел пристроен зал-накопитель, где, как и в отделе, ведется прием сограждан. На стендах представлены образцы различных документов, необходимых для заполнения в конкретных ситуациях, транслируется ролик о правилах их оформления. Помещение оснащено современными кондиционерами "зима-лето", здесь можно просто посидеть, отдохнуть, укрыться от непогоды, дожидаясь своей очереди. По соседству с залом построено небольшое здание представительства МВД КР в РФ, которое тесно взаимодействует с самим посольством и его консульской службой и также ежедневно принимает посетителей.

Интерес к подобным проектам, ориентированным на содействие соотечественникам, сегодня активно проявляется со стороны других зарубежных дипмиссий в Москве. По работе со своими трудовыми мигрантами посольство Кыргызстана подает хороший пример многим другим посольства, - говорит руководитель известной в РФ правозащитной организации "Утро мира" Валентина Чупик.


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URL: https://www.vb.kg/383447
Теги:
посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант, Аликбек Джекшенкулов
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