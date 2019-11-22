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Под звуки белой трости. Чему стоит поучиться у Азата Токтомбаева?

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- Айжан Мамбеталиева
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Двадцатисемилетний Азат Токтомбаев не видит с рождения. Но, несмотря на это, парень занимается спортом, недавно женился и собирается запустить свой небольшой бизнес - делать полезные для здоровья батончики из местных натуральных продуктов. Азата я знаю давно, видела парня на разных соревнованиях по бегу, где он не раз становился призером. Да–да, Азат - опытный бегун. Бежит в тандеме с напарником. Так же плавает и ездит на велосипеде. В общем, живет полной жизнью.

"Никто не знал, что я не вижу"

Мы встретились с ним в столичном кафе, до которого Азат добрался с пересадкой. Говорит, общественный транспорт - не проблема, сложности только на остановке, когда приходится спрашивать у окружающих нужный номер маршрутки или троллейбуса.

Он с легкостью идет по тротуару вдоль улицы Юнусалиева, в районе Орто–Сайского рынка. И так быстро, что едва поспеваю за ним. Оказывается, он раньше жил неподалеку и хорошо знает этот район. У входа в кафе парни, заметив человека с белой тростью, придерживают дверь, помогая войти. Дальше Азат двигается сам, каким–то невообразимым образом аккуратно обходит все препятствия - столы и стулья.

Азат - единственный ребенок в семье, и его родители сделали все возможное, чтобы сын рос и развивался, как и все обычные дети. Он учился в спецшколе для слепых и слабовидящих, для этого приехал из Каракола в Бишкек. После 11–го класса поступил в Иссык–Кульский государственный университет на факультет истории.

По словам Азата, он раньше никогда не пользовался белой тростью при передвижении, стеснялся прохожих. В родном Караколе легко ориентировался, не мог ходить один только в аптеки, магазины и на базары, надо было брать сопровождающего.

- В первый день учебы папа проводил меня до университета, я запомнил путь, по которому мы шли, и потом уже ходил сам. И в здании все изучил - входы–выходы, аудитории, лестничные пролеты. А когда путался, помогали одногруппники. Мама всегда переживала: "Ходи осторожнее". А я сейчас сам удивляюсь, как справлялся без тросточки?

А почему я выбрал историю? На тот момент мне казалось, что все другие специальности для меня недоступны. Предлагали поступить учиться на массажиста, но я хотел получить высшее образование, да и сама история мне всегда нравилась. Думал, буду преподавать этот предмет, - рассказывает Азат.

Четыре года назад его пригласили стать участником проекта "Начни жить иначе", в котором незрячих людей обучают самостоятельно передвигаться, полностью себя обслуживать, жить, как все.

Новые возможности

- В школе тростью тоже никогда не пользовался. Тогда были советские, короткие, и не особо удобные. Но я не стремился ею овладеть, потому что стеснялся того, что заметят мою слепоту. Но оказалось, что с тростью намного удобнее и проще передвигаться. Она во многом облегчает жизнь. Я понял это на тренингах проекта. Еще нас учили вести хозяйство, убираться дома, стирать вещи. Я это и раньше умел, так как в школе за порядком мы сами следили. А вот готовить не умел, в интернате нас кормили в столовой. Научился кулинарить, и очень понравилось. Даже десерты могу приготовить. Освоил компьютер и смартфоны.

Кстати, у Азата в телефоне стоит специальная звуковая программа, с помощью которой он может читать и писать. После окончания тренинга он начал работать в Федерации незрячих, обучает других пользоваться телефонами и ноутбуками. Говорит, что в тренингах участвуют совершенно разные люди, некоторые даже в школах не учились и русский язык не знают. А в телефоне все программы на русском. Таким сложнее даются уроки, но все равно они их осваивают, а потом меняют старенькие кнопочные телефоны на сенсорные смартфоны. Могут пользоваться соцсетями, открывают для себя новые возможности с помощью Интернета.

Азат уверяет, что в конце тренинга люди могут свободно передвигаться не только по Бишкеку, но и в любом городе мира. Недавно он побывал в Японии и Малайзии, путешествовал по многим городам, где тоже с помощью трости смог ходить самостоятельно.

- Днем можно ориентироваться по солнцу, откуда оно греет. Также можно ориентироваться по ветру, с какой стороны дует. Но главная наша помощница - белая трость. С помощью звука от ее соприкосновения с землей можно определить, где ты идешь, по асфальту или брусчатке. Когда подходишь к зданию, трость издает другой звук, помогает ориентироваться. Таких тростей много в разных странах, но мы заказываем из США, потому что там их разработали такие же незрячие люди. Им проще понять, что нам нужно и какой должна быть удобная тросточка. Если человек ростом, например, метр семьдесят, то трость должна быть на сантиметров десять короче. А те, которые выпускались в советское время, - одинаковые по длине, коротенькие, человеку приходится нагибаться, от этого нарушается осанка. И такие трости не дают информации о пути на два–три шага вперед. Можно не заметить яму или арык.

Для незрячих в Бишкеке не нужно никаких специальных условий. Например, для людей с проблемами опорно–двигательного аппарата необходимы пандусы, чтобы они могли сами передвигаться. А для незрячих главное - хорошие ровные тротуары, отсутствие деревьев посреди дороги и закрытые люки. Ну а еще хотелось бы, чтобы в троллейбусах остановки все–таки озвучивались, а то в последнее время водители общественного транспорта эту функцию отключают.

- Звуковые светофоры, которые поставили на некоторых перекрестках, нам особо не помогают, наоборот, отвлекают. Обычно мы ориентируемся по шуму машин. Тем более такие светофоры стоят не на всех перекрестках, и расстояния между ними очень большие. Получается, что мы должны переходить дорогу только там? А как же другие места в городе?

В общем, проект "Начни жить иначе" дал Азату многое, в том числе помог найти спутницу жизни. Садагул участвовала в проекте в прошлом году, приехала в Бишкек из Баткена, да так и осталась. Недавно ребята расписались и сыграли свадьбу, а теперь по секрету признались нам: ждут прибавления в семье.

Садагул тоже незрячая, но она училась на кулинарных курсах вместе с обычными людьми и готовит не хуже зрячих. Сейчас она учит новых подопечных проекта кулинарному мастерству и самообслуживанию в быту.

Догнать и перегнать

Одно из условий проекта - каждое воскресенье его участники вместе с волонтерами выходят на пробежку. По окончании кто–то бросил спорт, но Азат с другом Жалалдином остались, и, похоже, навсегда. Участвуют во всех забегах, в которых только можно.

Азат рассказывает, что первую дистанцию он преодолел в тандеме с девушкой, пробежали всего один километр, но очень устал и выбился из сил. Потом он часто бегал с девушками, отставая от них. Поставил цель - обогнать. И добился! В прошлом году на "Жаз Деми" в забеге на 5 километров в категории среди незрячих занял второе место, а на марафоне на Иссык–Куле стал третьим, на Кубке Азии по триатлону поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

В этом году впервые участвовал в дуатлоне, и сразу первое место. Почему впервые? Все просто. Раньше у парня не было тандемного велосипеда, где незрячий человек занимает место сзади, а впереди зрячий напарник. Такое двухколесное чудо стоит порядка 2 тысяч 500 долларов. И, конечно, купить его парням не по силам. В приобретении велосипедов помогли спонсоры. И вот недавно Жалалдин Абдувалиев отдал своего старого "железного коня" товарищу. Во всех серьезных стартах с Азатом в тандеме выступает не менее опытный атлет, ультрамарафонец Нуршат Абабакиров.

В 2016 году парни познакомились с первым "Железным человеком" в стране - Канатом Келсинбековым, узнали про триатлон и загорелись идеей тоже заниматься. Но как? Ведь триатлон - это не только бег, но еще и плавание, и велосипед.

- Я хоть и иссык–кульский, но плавать не умел. Тренера по плаванию найти оказалось очень не просто, нас боялись брать, не знали, как с нами работать. Согласился тренер по триатлону - Андрей Ханадеев. Мы занимались в группе, всем ученикам Андрей Анатольевич задания объяснял одинаково, мы тоже слушали и старались выполнить. Позже, пару недель спустя, наш тренер признался, что поначалу боялся нас брать, но оказалось, что все не так уж и сложно.

С недавних пор все мысли Азата заняты новой бизнес–идеей. Надо отдать парню должное, он никогда не сидел без дела. Ловко ходит между рядами на рынках, продавая разную мелочь - салфетки, батарейки, шоколадки, жевательные резинки, семечки. Он освоил пять рынков: Орто–Сайский, Ошский, "Дордой", "Мадину" и Аламединский. Правда, в последнее время сам не торгует, но оставил после себя замену - товарищей, тоже незрячих. Распределил парней по рынкам, они могут теперь мелкой торговлей зарабатывать себе на жизнь. Сам выходит на эту работу лишь для того, чтобы пообщаться с клиентами, которые всегда рады Азату, поздравляют его с женитьбой.

- Начал с Ошского рынка, потому что когда проходил тренинг, мы жили неподалеку и с ребятами составляли график, кто когда закупает продукты. А однажды решил перейти на "Дордой", доехал до места, вышел из маршрутки и пошел, сам не зная куда, вошел в какой–то ряд, начал предлагать товар. Частенько случалось, что по одному ряду бродил кругами. Сами продавцы подсказывали: мол, ты тут уже сто раз прошел, иди в другой ряд. Ну а Орто–Сайский и Аламединский рынки небольшие, их я быстро изучил.

Недавно знакомая Азата подсказала ему идею про изготовление батончиков. Парень и сам заметил: во время забега спортсмены всегда берут полезные батончики, чтобы подкрепиться. Он же решил делать их по своему оригинальному рецепту из перемолотых орехов, сухофруктов и меда. У батончиков уже есть название - "Рахмат". "Так и ваше здоровье скажет вам спасибо", - говорит с улыбкой молодой человек.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/383455
Теги:
инвалиды, марафон, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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