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Исповедь гобондиста

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- Александр Тузов
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Один из главных историографов корейской диаспоры Кыргызстана, историк–архивист Геннадий ЛИ, опубликовал на днях сразу две свои книги. Обе - к 30–летию Ассоциации корейцев Кыргызстана: "Люди и судьбы" и "Слово за словом вспоминая прошедшее".И первым делом автор поделился своей двойной радостью с "Вечерним Бишкеком": "Думаю, читателям "Вечерки" всех национальностей будет интересно!".

Луковый рай, или Великая Кайназарова благословила

Один из интересных сюжетов новых книг - "про гобонди на полях Страны Ала– Тоо".

Бишкекский писатель и историк Герон Ли, однофамилец Геннадия Ли, объясняет: "Гобонди - коллективная система организации труда в любой отрасли производства, включая и любимое корейским народом луководство. В гобонди заложены элементы свободы труда, где весь коллектив работает на конечный результат!".

При этом непременное условие - делянки строго для каждого члены бригады, каждый отвечает на своей делянке за все - от посева до сдачи готовой продукции. И от этого напрямую зависит заработок каждого. У гобондистов колхозно–совхозная уравниловка исключена.

Как пришел к гобонди Геннадий Ли? Очень необычно. Он, парень из узбекистанской сельской глубинки, выходец из семьи сталинских спецпереселенцев с Дальнего Востока, успешно окончил престижный Московский государственный историко–архивный институт, ударно трудился в архивной системе Киргизской ССР, стал директором кантского филиала Центрального государственного архива республики, руководил и научной работой Центрального госархива кинофотофонодокументов.

Затем - вдруг резкий поворот. Геннадий в 1974–м круто меняет свою биографию. Объясняет перемену предельно откровенно. Суть не только и не столько в том, что очень многие корейцы чуть ли не на генетическом уровне стремятся к работе на земле. Дело еще и в том, что талантливому историку–архивисту элементарно надо было кормить, одевать и обувать свою семью.

В конце 70–х - начале 80–х годов бригада Геннадия Ли осваивала целинные земли в предгорной зоне села Белек Сокулукского района. О бригаде в селе ходила добрая молва.

- Помню, как–то меня пригласила в свой дом знаменитая на весь Кыргызстан свекловичница, дважды Герой Социалистического Труда Зууракан Кайназарова. В те годы по возрасту и состоянию здоровья она уже не работала. Я загрузил в свои "Жигули" два мешка отборного лука, прихватил десятка два луковиц по 1,2 - 1,5 килограмма каждая и поехал в гости к Кайназаровой, - повествует Геннадий Ли.

Кайназарова не удержалась от возгласов удивления и восхищения при виде луковиц–гигантов.

- В свое время я сеяла здесь сахарную свеклу, получала по 450 - 500 центнеров с гектара и прославилась на всю страну. Но никогда не думала, что здесь можно выращивать такой превосходный лук и получать такие большие урожаи. Вы, корейцы, просто молодцы! - вердикт дважды Героя был однозначен.

Архивист & интернационалист

Среди героев новеньких книг–энциклопедий - писатели Анатолий Ким и Герон Ли, предприниматели Борис Сан и Никифор Ли. Но творения Геннадия Ли - "Петровича", как его уважительно зовут в Ассамблее народа Кыргызстана, - вовсе не мононациональны.

Многие страницы новых книг посвящены тщательно знакомившемуся в 1969 году с работой Центрального госархива республики Чингизу Айтматову, руководителям Кантского района в конце 60–х годов Туркалы Рыспекову и Омурбеку Орозалиеву.

Самые теплые воспоминания Геннадия Ли, которые он не раз излагал "Вечернему Бишкеку", про московских историко–архивных преподавателей, знаменитых историков Людмилу Зак и Ольгу Медушевскую, Александра Зимина и Николая Устюгова, Николая Ерошкина и Моисея Черноморского.

На здании родного вуза в самом центре древнего московского Китай–города на нынешней улице Никольской, бывшей имени 25 октября, судьбу историка и архивиста Геннадия Ли благословили гигантские изображения царственного Льва (олицетворение науки) и легендарного Единорога (олицетворение человеческой памяти). А в вузовском дворе - сказочный двухэтажный Теремок на месте первого в России Печатного двора.

Навсегда "ушибленный этими чудесами" Геннадий Ли и сегодня остается историком–архивистом, неутомимым исследователем прошлого и настоящего корейцев Кыргызстана и всего мира.

Большой популярностью среди не только корейцев, но и вообще кыргызстанцев без различия национальностей пользуются научно–популярный справочник Геннадия Ли "Все о семейных обычаях и об обрядах корейцев Кыргызстана", его мемуарно–исследовательские книги "Наедине со всеми. Истории в лицах" и "Моя планета. Воспоминания, размышления, очерки, статьи, публицистика".

В книгах Петровича, и в новейших тоже, рассказывается, как кыргызстанские корейцы отмечают сто дней и ровно год со дня рождения ребенка, как сервируют столы жениха и невесты, как проводят послесвадебные церемонии. Повествуется об особых процедурах проведения наиболее почитаемого у корейцев 60–летнего юбилея, а также о погребальных обрядах и порядке посещения могил. Причем ряд подробностей на русском языке публикуется впервые.

Геннадий Ли - настоящий интернационалист. Несколько лет назад он стал одним из соавторов юбилейного издания Ассамблеи народа Кыргызстана "Народ Кыргызстанa в семье единой".

Это настоящая этноэнциклопедия о едином в своем многообразии народе Кыргызстана. Как подчеркивает Геннадий Ли, "каждый читатель cможет лучше понять и осознать, что всем нам исторической судьбой предначертано жить вместе, что требует от каждого из нас особой личной деликатности и ответственности в отношениях с людьми других национальностей, недопущения межэтнических конфликтов".

Корейцы в Джуле–Пишпеке–Фрунзе

Несколько десятилетий тяжелого, но благодарного труда на луковых полях - и Геннадий Ли вернулся к ремеслу историка и архивиста. Понятно, деньги заработаны, семья обеспечена, пора думать о вечном. И пора действовать!

Он выяснил интереснейшие исторические детали, в которых, он убежден, "скрывается вовсе не дьявол, с маленькой буквы, а настоящая Божественная Правда, оба слова - с больших букв". Выясненная Петровичем Правда, которая с большой буквы, заключается, в частности, в следующем.

Оказывается, уже проведенная под руководством императора и самодержца Николая Второго Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 года зафиксировала несколько этнических корейцев в Пишпеке, Пржевальске и других городах и весях на территории нынешнего Кыргызстана.

Историку–архивисту Геннадию Ли известно и то, что еще полторы тысячи лет назад корейские послы и купцы путешествовали по Центральной Азии. Их изображения с характерными корейскими прическами с огромными булавками на затылке сохранились на фресках древнего Самарканда. Сейчас такие у стюардесс Korean Airlains, а в древности подобные прически носили корейские мужчины.

Вернемся к более близкой к нам эпохе. Геннадий Ли выяснил, что трое детей видного деятеля корейского национально–освободительного движения на Дальнем Востоке Петра Семеновича Цоя (в традиционной транскрипции - Чхе Дже Хен) в 20–е - 30–е годы оказались в Кыргызстане.

Его дочь, Софья Петровна, в 1926–м вышла замуж за будущего народного комиссара здравоохранения Киргизской ССР Хаджихана Шорукова, когда тот учился на рабфаке Московского университета.

Тяжко пришлось Софье Петровне, когда ее Хаджихан попал в молотилку сталинских репрессий. Софью–эже спасала дружба с вдовами других репрессированных руководителей республики - Гульбахрам Абдрахмановой, Нагимой Айтматовой, Фатимой Садаевой.

***

Надо напомнить сюжет из самоновейшей истории. Ровно три года назад, в сентябре 2016–го, по инициативе "главного корейского историка Кыргызстана" Геннадия Ли праздновали 10–летие Корейского народного дома по известному всем 20 тысячам кыргызских корейцев бишкекскому адресу: улица Анкара, 3–а.

Тот юбилей не стал чисто диаспоральным мероприятием. В общереспубликанский и международный контексты его ввели выступления тогдашних председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токона Мамытова и посла Республики Корея Джонг Бенг Ху.

Главный тезис Мамытова: корейская диаспора вносит большой вклад в развитие экономики и культуры Кыргызстана. Диаспора успешно интегрируется в многонациональную культуру республики и одновременно успешно развивает свои самобытные традиции.

Причем посол Джонг Бенг Ху привел такие цифры. Наряду с 20 тысячами кыргызстанских корейцев в КР свой вклад в развитие суверенного Кыргызстана вносят и почти 2 тысячи работающих в Кыргызстане граждан Республики Корея.

А нынешний посол РК в КР Ха Тэ Ек, что называется, отмечает лучшую сторону: число граждан Кыргызстана, которые живут и работают в Корее, достигло почти 6 тысяч. Все больше и больше корейцев посещают Кыргызстан, который именуют "Альпами Центральной Азии". И среди кыргызской молодежи больше, чем когда–либо, возрастает интерес к Корее, включая K–поп и корейский язык.

  1. без особняка, но с авто для внука

Среди множества воспетых в новых книгах кыргызских корейцев - и министр сельского строительства Киргизской ССР Никифор Ким (годы жизни 1928 - 2015). Он стал министром в 40 лет, был самым молодым главой министерства в республике и даже вообще в Советском Союзе. Потом руководил институтом Киргизколхозпроект, был советником большого СП по капстроительству.

В итоге трудовой стаж Кима составил... 60 лет! Однако жил скромно, денег не накопил, особняка не построил.

Лишь раз воспользовался удостоверением депутата Верховного Совета Киргизской ССР в личных целях. В московском ГУМе была огромная очередь в детском отделе, а Ким торопился на самолет. Подошел к милиционеру, показал депутатский мандат, попросил помочь купить игрушечный ножной автомобильчик. С таким объемным подарком прилетел из Москвы во Фрунзе на радость внуку.

  1. Айтматов на вечном хранении

Это было ровно полвека назад, в 1969–м, когда Геннадий Ли работал в архивной системе. Чингиза Айтматова пригласили ознакомиться с работой архивных учреждений.

Согласно тщательно составленному Геннадием плану двухчасовой встречи, писателю продемонстрировали, как хранятся личные архивные фонды разных деятелей, как работает лаборатория по микрофильмированию и реставрации архивных документов, показали архивно–хроникальные фильмы.

В общем, писателя так впечатлили, что он впоследствии сдал немало своих документов и материалов в госархивы на вечное хранение.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/383456
Теги:
книги, диаспора, Бишкек, Кыргызстан
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