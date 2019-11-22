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В Канте открыли центр поддержки технологий и инноваций

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- Виктор Мурзов
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Новая структура создана на базе Чуйской областной библиотеки. Соглашение об этом подписали исполнительный директор Государственного фонда интеллектуальной собственности при Госпатенте Улан Сыдыков и директор Чуйской областной библиотеки Тамила Каджиева.

При поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Кыргызской Республике проект реализуется с 2010 года. Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) были открыты на базе высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Они призваны предоставлять услуги по обеспечению доступа к базам данных по патентной и непатентной информации, консультировать по вопросам охраны интеллектуальной собственности.

В ЦПТИ представители научного сообщества, изобретатели и студенты могут получить информацию о законодательстве в области интеллектуальной собственности, проконсультироваться по вопросам оформления и подачи заявок на регистрацию товарных знаков, по поиску технической и патентной информации, связанной с развитием технологий и продвижением инноваций. В настоящее время в Кыргызстане действует 24 ЦПТИ.

На открытии центра в Канте присутствовали представители айыл окмоту Ысык-Атинского района, сотрудники Чуйской областной библиотеки, сельские библиотекари. Большинство участников мероприятия - координаторы ЦПТИ. В этот день с ними было проведено первое занятие по оказанию информационных услуг в области интеллектуальной собственности. В будущем обучение будет продолжено.

Координаторы станут работать на общественных началах. Как сказал Улан Сыдыков, они внесут большой вклад в повышение потенциала информационной структуры и окажут помощь изобретателям, которые порой не знают, что такое интеллектуальная собственность и как защитить свое изобретение.

По словам Сыдыкова, в рамках улучшения инновационной инфраструктуры с этого года ими проводится конкурс на лучший информационный стартап. Основной приз – финансирование до 500 тысяч сомов. Заявки принимаются до 31 декабря.

Кстати, в Канте заработал первый в Кыргызстане центр, который создан на базе публичной библиотеки. Основная задача этого ЦПТИ – предоставление информационных услуг в области интеллектуальной собственности широким слоям населения.


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URL: https://www.vb.kg/383457
Теги:
Кант, информационные технологии, Кыргызстан, Открытие
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