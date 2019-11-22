Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!

Всем, кто любит проводить холодные вечера за просмотром любимых сериалов, самое время воспользоваться онлайн-сервисом Amediateka от MegaCom, который представляет уникальную возможность смотреть известные по всему миру многосерийные фильмы прямо с экрана смартфона в любое удобное время!

Найти себе сериал по вкусу на портале amediateka.megacom.kg не составит труда. Уже ставшая классикой "Игра престолов", молодежный хит "Эйфория", фантастическая утопия "Мир Дикого запада" - разных жанров, горячих тем и увлекательных историй хватит на всех.

Сервис доступен с компьютера, планшета или смартфона, поэтому абоненты MegaCom могут сами выбирать, где и когда им воспользоваться: по дороге на отдых, в транспорте, в кафе в ожидании встречи или дома в компании друзей и родных.

Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал. Стоимость подписки составляет 15 сомов в день. Интернет-трафик в рамках приложения не тарифицируется.

Подробнее на amediateka.megacom.kg.