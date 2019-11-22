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В Бишкеке начали строить детсад на месте сгоревшей налоговой (фото)

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- Оксана Гут
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В Бишкеке началось строительство нового детского сада на улице Тыныстанова, 193, где ранее располагалась налоговая инспекция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Капсулу в фундамент здания двухэтажного садика заложили горожане, педагоги, мэр города Бишкек Азиз Суракматов, спикер Бишкекского городского кенеша (БГК) Жаныбек Абиров, заместитель председателя БГК Руслан Жакышов, депутаты БГК Адиса Имангазиева, Нуржан Тынымсеитова, Бакыт Шайдуллаев, а также вице-мэры столицы Татьяна Кузнецова и Уланбек Азыгалиев,

В муниципалитете отмечают, что уже следующей осенью новый садик откроет двери для 100 маленьких бишкекчан, в двухэтажном здании, площадью 1 216 квадратных метров, комфортно разместятся 4 детские группы.

На первом этаже детского сада будут расположены игровые и спальные комнаты для малышей, обязательно предусмотрены санузлы и технические помещения для сотрудников.

На втором этаже будут игровые и спальни, санузлы для деток постарше. Согласно проекту также предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий.

На цокольном этаже будут размещены прачечная, кладовая и технические помещения.

Возводит здание дошкольного учреждения компания "Эм Эс Билдинг". Стоимость строительства порядка 35 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета.

В мэрии напоминают, что распоряжение о проектировании и строительстве детского сада подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов летом этого года.

- Была восстановлена историческая справедливость, так как в советское время в здании располагался именно детский сад. По инициативе главы Первомайского районного комитета партии Богатырева В.Б. в садике первыми начали обучать детей и на кыргызском языке. В те годы такие проекты поддерживал и наш великий писатель Чингиз Айтматов, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/383468
Теги:
детский сад, строительство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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