ГКНБ: Установлены и возвращены в доход государства активы Елисеева

Установлены и обращены в доход государства активы Алексея Елисеева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, АКС ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по поиску и возврату незаконно добытого имущества были установлены имеющиеся активы бывшего заместителя руководителя Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям Елисеева А. в ОАО "Кристалл" - банкрот.

"Установлено, что должностные лица департамента по делам банкротства Министерства экономики КР в период проведения процедуры специального администрирования ОАО "Кристалл" вопреки интересам государства, заведомо, зная наличие вступившего в законную силу приговора суда в отношении предусматривающую конфискацию имущества, предпринимали попытки вывезти в пользу последнего более 120 млн. сом.

Так, в процессе специального администрирования имущественный комплекс и активы ОАО путем открытых торгов были реализованы и после погашения всей кредиторской задолженности на депозитном счету компании осталось более 120 млн. сомов, которые в соответствии с законодательством в сфере банкротства должны были быть направлены единственному учредителю - компании, имеющую прямую причастность к А. Елисееву.

В этой связи, в целях недопущения вывода денежных средств в пользу А. Елисеева собранные материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Во исполнение приговора Первомайского суда Бишкека через депозитный счет ГКНБ КР из указанной суммы в настоящее время перечислено 67 млн. сомов, при этом по результатам проводимого аудита в рамках досудебного производства планируется возмещения оставшейся суммы".