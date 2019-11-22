Звезды итальянской оперы покорили сердца бишкекчан

Накануне, 21 ноября, на сцене Государственной филармонии в Бишкеке выступили звезды итальянской оперы. Событие такого масштаба в культурной жизни столицы происходит впервые! Голоса, покорившие сердца зрителей в Милане, Цюрихе, Вене, Валенсии, Турине и Париже, вчера звучали со сцены филармонии.

Звезды прославленного театра "Ла Скала" баритон Джованни Гуальярдо, Массимилиано Пизапиа и Потрясающее сопрано Марина Начкебия на протяжении двух часов выступали для бишкекских зрителей. Артисты исполнили сольные партии и дуэты из опер Дж.Верди "Травиата", "Риголетто", "Трубадур", Ж. Бизе "Кармен", Дж. Пуччини "Тоска", "Богема", Г. Доницетти "Любовный напиток", В.А. Моцарта "Дон Жуан", П. Чайковского "Евгений Онегин" и популярные итальянские песни.

Марина Начкебия, Джованни Гуальярдо и Массимилиано Пизапиа. фото со страницы Марины Начкебии.

Нельзя не отметить замечательную игру Государственного филармонического камерного оркестра под руководством дирижера Нура Омурбаева. На протяжении всего вечера музыканты аккомпанировали оперным исполнителям из Европы, дополняя голоса артистов.

Талант и мастерство певцов, их легкость и артистичность при исполнении сложнейших партий, с первых минут завоевали признание бишкекских зрителей. Два часа гала-концерта пролетели как пара секунд. Прощались долго: зрители рукоплескали стоя, а артисты не спешили уходить со сцены. После завершения основной программы, они исполнили еще две композиции, в том числе "очи черные" на русском языке.

После концерта в Бишкеке, Джованни Гуальярдо, Массимилиано Пизапиа и Марина Начкебия продолжат свое турне. Следующими городами в их маршруте станут Ташкент и Баку. А бишкекским зрителям остается лишь ждать и надеяться, что новые встречи обязательно будут.