В Москве таксист-кыргызстанец пострадал от выстрела из газового пистолета

Обращением за врачебной помощью завершился для кыргызстанца-водителя инцидент, случившийся в центре Москвы. Здесь мужчина, недовольный возникшей пробкой, открыл огонь из газового пистолета по таксистам.

Стрелявшим оказался, по информации ГУ МВД РФ по российской столице, 33-летний Илья Сачков - основатель и гендиректор компании в области компьютерной безопасности Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.

В инциденте, происшедшем 20 ноября в восьмом часу вечера возле отеля "Four Seasons" (построен на месте бывшей гостиницы "Москва", неподалеку от Кремля) обе стороны винят друг друга. По словам пострадавшего, он за рулем своего автомобиля марки "Форд Фокус" объезжал гостиницу и попал в затор. В этот момент к нему подошел неизвестный мужчина и в грубой форме потребовал освободить проезд, несмотря на то что впереди была пробка. Выполнить это требование не было возможности. И тогда мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в таксиста-кыргызстанца, вещество попало ему в глаза, на одежду и руки.

Следующий выстрел был произведен в другого водителя, который хотел помочь коллеге, но нападавший промахнулся. У пострадавшего зафиксированы телесные повреждения, проинформировали в правоохранительных органах.

В свою очередь, по словам Сачкова, конфликт возник из-за постоянно создаваемой таксистами пробки возле этого отеля. Сачков попросил нескольких водителей такси уехать. Из одной из машин якобы вышел таксист и начал угрожать, в разбирательство вмешались еще порядка пяти водителей. И Сачков из соображений самозащиты использовал механический распылитель УДАР (его действие основано на прицельном метании жидкости, он заряжается одноразовыми аэрозольными малогабаритными баллончиками, заполненными жидкостью с раздражающим веществом).

Илья Сачков также заявил, что именно он вызвал наряд полиции и первый написал заявление, а таксист сделал это позднее. Правоохранительные органы занялись выяснением обстоятельств случившегося,