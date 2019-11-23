В Стамбуле бизнесмены КР и Турции подписали 6 инвестиционных соглашений

В городе Стамбуле, в рамках 9-го заседания кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел Кыргызско-Турецкий бизнес-форум. По итогам мероприятия подписано 6 меморандумов о привлечении инвестиций в Кыргызскую Республику и расширения торгово-экономических отношений между Кыргызской Республикой и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В работе бизнес-форума приняли участие первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и вице-президент Турецкой Республики Фуата Октая.

Мероприятие, в работе которого приняло участие более 300 предпринимателей, было организовано Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и Союзом торговых палат и товарных бирж Турции (ТОББ) совместно с DEIK и Ассоциацией экспортеров Турции.

В своем выступлении первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подробно рассказал участникам Форума об инвестиционном потенциале Кыргызской Республики, и призвал турецких предпринимателей активно участвовать в инвестиционных проектах, реализуемых в Кыргызской Республике.

Кроме того, турецкие бизнесмены были ознакомлены с информационной системой "Инвестиционная карта Кыргызской Республики", которая содержит информацию об экономических показателях областей и районов республики, включает инвестиционные проекты и земельные участки с объектами инфраструктуры и природных ресурсов.

В ходе бизнес форума состоялись двухсторонние деловые встречи, где его участники смогли обсудить сотрудничество в самых различных сферах, таких как гидроэнергетика, создание технопарков, экспорт сельскохозяйственной продукции и товаров обрабатывающей промышленности, внедрение новых методов управления и технологий производства, поиск потенциальных инвесторов и привлечения инвестиций и развития кооперации.

Отметим, что учитывая интерес бизнес-кругов Турецкой Республики, данная площадка послужила платформой для расширения экспортных возможностей Кыргызской Республики, обмена опыта и расширения контактов между предпринимателями двух стран, а также закрепления и развития двухстороннего сотрудничества в различных отраслях экономики.

В завершении мероприятия было подписано 6 Меморандумов о сотрудничестве и совместной реализации инвестиционных проектов.