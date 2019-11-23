Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мэрия решила проблему с уличным освещением в жилмассиве Арча-Бешик

204  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия города Бишкека отреагировала на жалобу жителей жилмассива Арча-Бешик, опубликованную на сайте VB.KG в разделе "Народные новости".

"Жители Арча-Бешик просят мэрию решить проблему с уличным освещением"

Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что специалистами МП "Бишкексвет" по ул. Шералиева время включения, отключения наружного освещения изменено. Согласно утвержденному графику наружное освещение включается в 17:40, отключается в 07:50 часов. Уличное освещение было установлено согласно проекту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383492
Теги:
мэрия, уличное освещение, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  