Мэрия решила проблему с уличным освещением в жилмассиве Арча-Бешик

Мэрия города Бишкека отреагировала на жалобу жителей жилмассива Арча-Бешик, опубликованную на сайте VB.KG в разделе "Народные новости".

"Жители Арча-Бешик просят мэрию решить проблему с уличным освещением"

Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что специалистами МП "Бишкексвет" по ул. Шералиева время включения, отключения наружного освещения изменено. Согласно утвержденному графику наружное освещение включается в 17:40, отключается в 07:50 часов. Уличное освещение было установлено согласно проекту.