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Поэт из Таджикистана получил премию имени Чингиза Айтматова

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце состоялось вручение премии имени Чингиза Айтматова очередному ее лауреату. Им стал народный поэт Таджикистана, драматург, киносценарист, лауреат Государственной премии Республики Таджикистан в области литературы, искусства и архитектуры Мухаммад Гоиб.

Эта премия размером в 30 тысяч долларов была учреждена постановлением Межпарламентской Ассамблеи СНГ в ноябре 2012 года по предложению Жогорку Кенеша. Она присуждается за заслуги в области культуры, просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, за укрепление мира и дружбы, а также за развитие духовных связей между государствами. В разные годы ее получали российский писатель Юрий Поляков, армянский поэт Грачья Тамразян, казахский поэт Олжас Сулейменов. А в 2016 году премии имени Айтматова был удостоен его соотечественник, народный поэт Кыргызстана Шайлообек Дуйшеев.

К слову, здесь же в Таврическом дворце несколько лет назад был установлен бронзовый бюст Чингиза Айтматова работы скульптора Аскара Турумбекова.

Вручение премии Мухаммаду Гоибу состоялось в рамках юбилейного, пятидесятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Также наградами МПА и почетными грамотами был отмечен ряд членов Ассамблеи.


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URL: https://www.vb.kg/383494
Теги:
премия, Россия, Таджикистан, поэт, Чингиз Айтматов
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