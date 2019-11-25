Особенности езды зимой

С приходом зимы резко ухудшатся дорожные условия. Полный привод делает вождение зимой более уверенным. Однако нужно понимать, что попасть в ДТП можно на любом автомобиле. Давайте рассмотрим особенности управления машинами с разным типом привода и в чем плюсы полного привода на скользкой дороге.

Передний привод. Машины с передним приводом, если переборщить с газом, предрасположены к сносу передней оси и проявляют недостаточную поворачиваемость. Новичок–автолюбитель инстинктивно попробует затормозить, но это только усугубит ситуацию. При сбрасывании газа скольжение усиливается во много раз.

Задний привод. Здесь все с точностью на оборот. С недостаточной поворачиваемостью здесь все впорядке, но заднеприводные машины страдают от ее избытка. Автомобили с задним приводом на скользкой дороге заносит. При сносе задней оси водитель от страха отпускает педаль газа, а автомобиль благодаря этому стабилизируется. В этом случае инстинкты работают на пользу.

Остановимся на этих самих инстинктах подробнее. Дело в том, что внутренне заложенная моторика велит нам часто совсем не то, что следует делать рулем. Например, в случае с тем же сносом необходимо слегка добавить газ и поймать момент, когда колеса снова найдут сцепление с покрытием. Одновременно с этим нужно аккуратно выровнять рулевое колесо, которое, судя по всему, было повернуто слишком резко и на слишком большой угол, что и привело к скольжению и недостаточной поворачиваемости.

Это все довольно трудно обрисовать на словах, нужно учиться и тренироваться. Однако теория также играет большую роль.

Есть мнение, что при сильном сносе задней оси, когда заднеприводный автомобиль уже не успокоить простым сбросом газа, необходимо повернуть руль в сторону заноса. Но многие забывают, что выкручивать руль нужно в сторону заноса только на короткий промежуток времени, а затем быстро, но плавно выпрямлять колеса.

При стрессовой ситуации водитель выкручивает рулевое колесо слишком резко и сильно, авто начинает выходить из заноса, на какое–то время кажется, что опасная ситуация позади, но если колеса в нужный момент не выровнять, машину начнет нести в противоположную сторону. Такую ситуацию называют "ритмический занос". Приблизительно на третьем "качке" автомобиль начинает уже совсем неуправляемо крутить или просто выбрасывает с дороги. Это в равной степени относится как к переднеприводным, так и к заднеприводным машинам.

Подключаемый полный привод (Part Time). Теперь о полном приводе. Для начала нужно определить, какой именно у вас тип полного привода.

Если ваш автомобиль оснащен part–time с жестко подключаемым передним мостом, то в инструкции к машине вы, скорее всего, найдете информацию о том, что ездить с задействованной передней осью можно только на малой скорости и по грязи. Некоторые владельцы техники с подключаемым полным приводом считают, что по прямой на снежной каше вполне можно использовать part–time даже при довольно быстрой езде. Однако отсутствие свободного межосевого дифференциала ограничивает поворачиваемость машины.

При попытке на скорости войти в резкий поворот можно вылететь в кювет, скользя обоими мостами.

Также можно улететь туда же и на популярных сейчас кроссоверах. А в особенности тех, которые оснащены "староформатной" вискомуфтой. Более современный Haldex с помощью электронных систем довольно хорошо "играет" приводным элементов.

Небольшое и управляемое проскальзывание колес может привести к повышению температуры внутренней жидкости, соединению фрикционов и дальнейшему перераспределению нагрузки по осям. Подобное изменение поведения автомобиля прямо посреди какого–нибудь поворота для водителя станет очень неприятным сюрпризом. Как с этим бороться?

Нужно найти большую и ровную площадку. Опустевшая ночью парковка возле ближайшего супермаркета подойдет отлично. Попробуйте специально войти в занос, резко поворачивайте руль, совершая намеренные ошибки, обратите внимание, как ведет себя автомобиль, как меняется ее поведение в той или иной ситуации. В некоторых моментах на кроссовере можно немного перегазовать, чтобы заставить вискомуфту работать должным образом.

Постоянный полный привод (Full Time). Автомобили с постоянным полным приводом дарят пилоту опасное чувство вседозволенности. Так как там, где передне– или заднеприводный автомобиль давно уже ушел бы в снос или занос, полноприводник держится довольно уверенно.

У автомобилей с постоянным полным приводом момент наступления экстремальной ситуации по сравнению с моноприводными машинами по времени немного сдвинут, однако он тут очень "подлый", ведь наступает очень резко.

Вроде бы буквально секунду назад все было под контролем, как вдруг водитель чувствует, что началось неуправляемое боковое скольжение, когда оси не пытаются обогнать друг друга, как такового заноса или сноса нет, но машина "летит" в сторону от дороги с неизменным положением кузова. Из такой ситуации можно выйти, плавно добавив газу, при условии, что ширины дороги хватит, ведь автомобиль стабилизируется не сразу.

Еще автомобили с полным приводом склонны к сносу передней оси при избыточном газе и очень резком повороте руля - постоянно задействованный "зад" толкает проскользнувший "перед". Но даже если вы не попытались тормознуть, попробовали немного выровнять руль и приоткрыть газ, чтобы передние колеса снова нашли сцепление с дорогой, внештатная ситуация на этом может не закончиться. Если шины на передней оси войдут в контакт с покрытием слишком резко, недостаточная поворачиваемость может молниеносно смениться на избыточную, а машину бросит в занос.

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Каким бы типом привода ни был оснащен ваш автомобиль, не стоит с его приобретением считать себя богом дороги и ездить на пределе возможностей, не разбирая пути. В условиях наших зим система привода 4х4, несомненно, лучше, но только если уметь ей правильно пользоваться.

Автор: Леонид Владимиров