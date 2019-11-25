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Кыргызстан интегрирует национальную транспортную сеть в мировую

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- Евгений Денисенко
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Приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта на период до 2030 года обсуждены на 39-м заседании Координационного транспортного совещания государств СНГ. Оно состоялось в Москве в рамках прошедшей здесь "Транспортной недели - 2019".

На заседании собрались главы транспортных ведомств государств Содружества, от Кыргызстана - министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. Одной из главных тем стало выполнение плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории СНГ при перевозках в международном сообщении в 2017-2019 годах. Также речь шла об ускорении процесса интеграции национальных и региональной транспортно-логистической инфраструктур в мировую сеть - через совместные многосторонние интеграционные проекты в Евразии.

Стороны затронули и сотрудничество в образовании, отнеся к числу приоритетов формирование единого научно-образовательного пространства. И в первую очередь - за счет согласованной партнерской деятельности образовательных учреждений и научных центров транспорта стран СНГ.

Жанат Бейшенов также принял участие в 3-м заседании Совета уполномоченных органов стран ЕАЭС в области транспорта. Собеседники проанализировали исполнение дорожных карт по реализации скоординированной транспортной политики государств Союза на 2018-2020 годы. И проработали такие карты на 2021-2023 годы.


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URL: https://www.vb.kg/383499
Теги:
Минтранском, Россия, СНГ, Москва, Кыргызстан
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