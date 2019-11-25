Страшное ДТП на автодороге Бишкек-Ош: Погибли четверо, в том числе ребенок

По предварительным данным, водитель "Хонды-Степ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузопассажирским бусом

Страшное ДТП произошло в Жайылском районе Чуйской области, в котором погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области, 24 ноября примерно с 00.00 до 01.00 часов на 162 км автодороги Бишкек-Ош столкнулись автомашины марки "Мерседес-Спринтер" (грузопассажирский) и "Хонда-Степ". По предварительным данным, водитель "Хонды", направляясь в сторону Бишкека, выехал на встречную сторону.

В результате ДТП на месте погиб один человек, еще трое скончались в больнице. Среди погибших - три женщины и малолетний ребенок. Еще восемь пострадали.

Факт ДТП был зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие. Машины водворены на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы.

В ведомстве отмечаются, что на указанный участок дороги был ранее засыпан инертными материалами.

Меж тем, в пресс-службе МЧС КР также сообщают, что в этой аварии погибли три женщины и мальчик 4-5 лет. А пострадали 11 человек - 2 мужчин, 6 женщин и 3 ребенка, их данные уточняются.

На место происшествия были привлечены 5 спасателей ГЦПС МЧС КР, 1 бригада скорой помощи и сотрудники МВД. Спасатели вытащили пострадавших из автомашин и передали работникам скорой медицинской помощи.