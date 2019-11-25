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В Сокулуке 19-летний парень силой отобрал у подростка телефон "Самсунг"

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- Оксана Гут
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В Сокулукском районе 19-летний парень отобрал у несовершеннолетнего телефон, сотрудники милиции его задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее, в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась жительница села Кун-Туу гр. С.Г. Она просила принять меры в отношении неизвестного лица, который 13 сентября текущего года, применив физическую силу, отобрал мобильный телефон марки "Самсунг" у ее внука М.А., после скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД района по ст. 202 "Грабеж" УК КР. Начато досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний О.Д., житель Чуйской области. Его доставили в ОВД и передали следственной службе ОВД района.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/383505
Теги:
ГУВД, задержание, кража, Сокулукский район, Чуйская область, Кыргызстан
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