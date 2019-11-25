27 ноября Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан с госвизитом

27 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Сооронбая Жээнбекова посетит Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сегодня, 25 ноября, на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

Он напомнил, что госвизит – это высшая форма визита, которая подтверждает высокий политический уровень двусторонних отношений.

- В рамках визита состоится обмен мнениями по перспективным вопросам, подписание ряда двусторонних документов, направленных на расширение кыргызско-казахского сотрудничества. В том числе по границе, миграции, транспорту, здравоохранению и другие, - отметил Сыдыков.

Также в эти дни пройдет впервые за последние пять лет межгосударственный кыргызско-казахстанский совет.