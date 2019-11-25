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В Бишкеке у "Белого дома" проходит митинг против коррупции (Фото)

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке возле "Белого дома" начался митинг против коррупции.

В настоящий момент на мирную акцию протеста собралось около 400 человек. В большинстве своём - это представители молодежи. Также присутствуют известные активисты, такие как Адиль Турдукулов и Рита Карасартова.

Отметим, 23 ноября в соцсетях, после публикации второй части журналистского расследования "Азаттык", Клооп и OCCRP о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана, появился призыв граждан к проведению мирной акции у здания "Белого дома" в Бишкеке. Организаторы требуют от властей адекватной реакции на факты, озвученные в статьях СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/383511
Теги:
ГКНБ, коррупция, митинг, Бишкек, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, Сооронбай Жээнбеков
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