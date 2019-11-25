Митинг против коррупции: Собравшиеся требуют ареста Раимбека Матраимова

Митингующие у "Белого дома" в Бишкеке стали выкрикивать свои требования, одним из которых является арест экс-замначальника ГТС Раимбека Матраимова, чье имя фигурирует в журналистском расследовании о выводе $700 млн из Кыргызстана.

Количество участников мирной акции протеста увеличивается, они в один голос кричат "Раим камалсын!". Также собравшиеся требуют от властей провести реформы в правоохранительных органах.

У митингующих в руках листовки, транспаранты и желтые карточки.

После того, как участники акции спели гимн страны и возложили цветы к памятнику Героям апрельской революции, к организаторам подошли сотрудники правоохранительных органов. Они напомнили о решении суда об ограничении проведения митингов в Первомайском районе. Однако, заверили, что разгона акции протеста не будет.